Gayance nous fera danser avec un premier album en mars

L’artiste a dévoilé du même coup Clout Chaser’s Anthem, un nouvel extrait de l'album qu’elle a concocté en collaboration avec Janette King et Hua Li à l’occasion d’une résidence artistique de la fondation PHI à Sainte-Adèle, au Québec.

La création de Clout Chaser's Anthem a été une grande libération, raconte Gayance dans un communiqué. L'énergie du titre est indubitablement féminine, chaque chanteuse offrant une critique sur la romance. Trempées dans la tristesse du dancefloor, les paroles sont un plaidoyer émotif, mais plein de pouvoir, adressé à un partenaire distant.

Sur le titre, on retrouve les sonorités chaudes et jazzées que la musicienne nous a fait connaître avec son premier microalbum, No Toning Down, paru en 2021. Les voix se superposent sur les rythmes brisés d’une boîte à rythmes, mélangeant house et R’n’B.

La productrice montréalaise décrit son album à venir comme étant l'histoire de ses 20 ans. Je rends hommage à cette jeune femme que tout le monde connaissait, mais pas profondément. Il s'agit de retrouver un pouvoir qui a toujours été le mien, de faire la paix avec le passé et le présent, et d'aller de l'avant.

Parmi les 10 pistes de Mascarade, on trouvera également une version longue de la chanson Nunca Mais, sortie en 2022. Un film est également prévu pour accompagner la parution de l’opus.

La globe-trotteuse, qui est de passage à Amsterdam ces jours-ci pour une série de prestations en tant que DJ, puise son inspiration dans plusieurs familles artistiques un peu partout dans le monde, de l’Europe à l’Amérique latine en passant par les Caraïbes.

Parallèlement à sa carrière musicale, Gayance, de son vrai nom Aïsha Vertus, a notamment été animatrice à VICE Canada et consultante en programmation musicale pour POP Montréal.