Le temps est compté pour les comptes partagés sur Netflix

L’entreprise testait depuis un moment dans certains marchés, notamment en Amérique latine, des fonctionnalités permettant de donner accès à des personnes supplémentaires à son compte moyennant des frais.

Plus tard dans le premier trimestre, nous prévoyons déployer plus largement le partage payant , peut-on lire dans le rapport de Netflix.

La plateforme a traversé une période difficile en 2022, en voyant son nombre d’abonnements baisser pour la première fois en 10 ans, dans la première moitié de l’année.

L’entreprise a toutefois repris du poil de la bête depuis, et affiche de l’optimisme dans ses résultats dévoilés hier.

La pratique très répandue de partager des comptes nuit à notre capacité à investir dans Netflix et à l’améliorer , indique le rapport. Plus de 100 millions de comptes seraient partagés, alors que la plateforme revendique 230,75 millions de personnes abonnées.

Même si nos conditions d’utilisation limite l’utilisation de Netflix à un seul foyer, nous reconnaissons qu’il s’agira d’un changement pour les membres qui partagent leur compte avec plus de personnes. Par foyer , Netflix entend des personnes vivant sous un même toit.

Nous avons travaillé fort pour créer de nouvelles fonctionnalités qui améliorent l’expérience Netflix, dont la possibilité pour les membres de vérifier quels appareils utilisent leur compte, ainsi que l’option de transférer un profil à un nouveau compte.

Une baisse avant un rebond

L’entreprise s’attend à ce que la lutte aux comptes partagés puisse causer une baisse momentanée du nombre de personnes qui utilisent la plateforme, mais s’attend à un rebond progressif, selon ce qui a été observé en Amérique latine, où des tests ont été menés.

Le rapport financier ne fournit pas de détails techniques sur comment l’interdiction du partage de comptes en dehors du foyer sera appliquée, mais assure que tous les membres dudit foyer pourront utiliser Netflix en voyage.

Le géant de la diffusion en continu avait testé des moyens de coercition en 2021 en envoyant une notification demandant à des personnes qui tentent d’accéder à Netflix de vérifier leur compte en envoyant un code par courriel ou message texte aux coordonnées inscrites au profil.

On ne sait pas non plus combien il en coûtera pour ajouter une autre personne à son compte, mais c’était offert pour moins de 5 $ dans les marchés sud-américains.

Par ailleurs, le fondateur de Netflix, Reed Hastings, a annoncé jeudi qu’il quittait son poste de PDG, tout en demeurant au sein de l’organisation en tant que président du conseil d’administration.