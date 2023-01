La Table bioalimentaire de la Côte-Nord lance une application de covoiturage de colis

L’application permet d'optimiser les déplacements. Elle vise à mettre en relation des entreprises entre elles et des particuliers pour faire parvenir des colis au même endroit. Selon le directeur général de la Table bioalimentaire Côte-Nord, Marc Normand, elle facilite ainsi le partage des coûts de transport et contribue à diminuer l’empreinte écologique.

« Expédier une petite caisse de confiture de Sept-Îles à Baie-Comeau coûte environ 10 $. » — Une citation de Marc Normand, directeur général de la Table bioalimentaire

Même si le projet a été mis sur pied pour faciliter la livraison de produits alimentaires, n’importe qui peut utiliser l’application pour expédier des colis ou offrir de l’espace dans son véhicule lors de déplacements interurbains. L’expédition en mode partage, on y croit et on espère rallier un jour toutes les régions du Québec à cette idée , soutient-il.

Le directeur de la Table bioalimentaire Côte-Nord, Marc Normand Photo : Radio-Canada / Laurence Vachon

Marc Normand espère que les diverses chambres de commerce feront la promotion de la plateforme afin de la populariser. Il ajoute toutefois être sûr que les entreprises et la population profiteront de l’application.

Pour sa part, la copropriétaire et directrice du développement des affaires à la Ferme Manicouagan, Julie Bérubé, indique être heureuse de voir une application de ce genre apparaître sur la Côte-Nord.

On est petit, on commence et on développe notre clientèle, donc c'est super de savoir que ma confiture pourrait ne pas coûter 4$ de plus, juste pour absorber les frais de transport à Tadoussac ou à Fermont , partage-t-elle.

Le projet devrait rassembler 50 entreprises et 130 automobilistes à sa première année d’existence.

L’application Colinor a nécessité des investissements de plus de 235 000 $.

La ministre de l’Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Kateri Champagne Jourdain, a annoncé que le gouvernement du Québec avait offert une subvention de 188 330 $ à la Table bioalimentaire de la Côte-Nord pour assurer la réalisation du projet.

La ministre responsable de la région de la Côte-Nord et députée de Duplessis, Kateri Champagne Jourdain Photo : Radio-Canada / Charles-Étienne Drouin

Elle répondra très certainement à un besoin chez nous, étant donné l’immensité de notre région. Cette innovation facilitera également les exportations de nos producteurs et transformateurs vers les grands centres et leur permettra de se faire connaître par une nouvelle clientèle , affirme-t-elle.

L’aide accordée par Québec s’inscrit dans le cadre du programme Territoires : laboratoires d’innovations bioalimentaires.

Avec les informations de Laurence Vachon