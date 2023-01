De l’argent de la province pour des logements abordables à Sault-Sainte-Marie

Ces fonds, qui proviennent du Fonds de secours pour les services sociaux, serviront à l’organisme Community Resource Centre Project, qui est en processus de conversion d’une ancienne école élémentaire en refuge qui inclura 39 logements abordables.

Cela renforce l’engagement de notre gouvernement envers toutes les régions de l’Ontario, dont le Nord, et aide les Ontariennes et Ontariens vulnérables à trouver un logement qui répond à leurs besoins particuliers , a indiqué le député de Thunder Bay—Atikokan, Kevin Holland, également adjoint parlementaire au ministre des Affaires municipales et du Logement.

Sault-Sainte-Marie a manifestement besoin de plus de places d’hébergement d’urgence et de logements de transition, et ce financement du gouvernement de l’Ontario permettra à son bureau des services sociaux de mettre en œuvre son projet d’aménagement d’un refuge sécuritaire pour les membres les plus vulnérables de notre collectivité , a quant à lui indiqué le maire de Sault-Sainte-Marie, Matthew Shoemaker.

Il s’agit de la deuxième annonce de financement relativement à des logements abordables dans la région cette année, alors que Sault-Sainte-Marie a reçu précédemment en janvier des fonds pour la construction de logements abordables pour les vétérans.