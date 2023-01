Transferts en santé : Ottawa et les provinces discutent d’une entente sur 10 ans

Tout indique que les négociations que mènent actuellement le gouvernement Trudeau et les provinces et territoires du Canada sur la hausse des transferts en santé pourraient déboucher sur une entente à long terme. Une entente de 10 ans est sur la table, selon des informations obtenues par le Globe and Mail et validées par Radio-Canada.

Interrogé à ce sujet en matinée, le ministre fédéral de la Santé, Jean-Yves Duclos, s'est bien gardé de confirmer une telle percée, soulignant que les pourparlers étaient toujours en cours. Il a toutefois admis qu'il était maintenant question d'une entente à long terme avec ses interlocuteurs provinciaux.

Le financement de la santé représente une pomme de discorde dans les relations entre Ottawa et les provinces. Celles-ci exigent depuis plusieurs années qu'Ottawa hausse ses transferts pour couvrir 35 % des dépenses en santé. Ce taux est actuellement de 22 %. La différence est évaluée à 28 milliards de dollars par année.

Le fédéral, de son côté, s'est montré ouvert dans les dernières années à hausser ses transferts en santé, effectuant même quelques versements ponctuels à l'occasion. Il a toutefois évoqué à plusieurs reprises des conditions .

Honnie des provinces, cette expression s'est depuis muée dans la bouche des représentants du gouvernement Trudeau en priorités communes , soit : les retards dans les chirurgies; la santé mentale; l’accès aux services de santé familiale; les soins de longue durée et à domicile; et le partage des données et les soins virtuels.

Duclos optimiste pour la suite

En conférence de presse, le ministre Duclos n'a pas voulu dire vendredi si son gouvernement était disposé à couvrir 35 % des dépenses provinciales en santé, arguant qu'il ne souhaitait pas négocier sur la place publique .

Il a toutefois confirmé que les pourparlers avaient fait l'objet de progrès significatifs dans les dernières semaines, se disant même très optimiste pour la suite des choses.

« De plus en plus, on parle de ce qu'on voudrait faire en matière de résultats additionnels avec les montants additionnels que le premier ministre a [promis] pour les prochaines années. Parce que ce ne sont pas des investissements à court terme, ce sont des investissements à long terme qu'il faut faire. » — Une citation de Jean-Yves Duclos, ministre fédéral de la Santé

Les premiers ministres provinciaux doivent se rencontrer le mois prochain pour discuter du financement de la santé, et Justin Trudeau pourrait y participer si une entente était à portée de main, a révélé lundi Radio-Canada.

Si le ministre Duclos avait prévenu le lendemain qu'il restait encore « beaucoup de travail à faire », le gouvernement libéral envisagerait maintenant la possibilité de profiter de l'occasion pour annoncer la conclusion d'un accord, selon le Globe and Mail.

Mettre fin à un débat sans fin

La conclusion d'une entente au sujet de la hausse des transferts en santé semble donc de plus en plus probable, à en juger par les sons de cloches entendus à Ottawa et dans les capitales provinciales.

Si les choses semblent évoluer rapidement dans ce dossier, c'est notamment parce que Doug Ford a brisé le front commun des provinces la semaine dernière en déclarant que l'Ontario était maintenant prêt à accepter que le fédéral impose certaines conditions à une éventuelle hausse des transferts en santé.

Le statu quo est inacceptable, a-t-il à nouveau déclaré, vendredi. Beaucoup de gens veulent mettre fin à ce débat sans fin à propos de notre système de santé qui dure depuis des décennies. Les Ontariens veulent des gestes concrets.

Le cabinet de François Legault avait également signifié la semaine dernière que le Québec était prêt à continuer de partager l'ensemble de [ses] données pour faire avancer le dossier, précisant que lesdites données étaient déjà disponibles publiquement. QS et le PQ avaient tout de même accusé M. Legault de « capituler ».

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Au Québec comme dans les autres provinces canadiennes, les dépenses en santé sont soumises à une pression à la hausse constante en raison du vieillissement de la population et du boom démographique engendré par la progression des seuils d'immigration.

Combinés à la pénurie de main-d'œuvre, ces deux phénomènes ont mis à rude épreuve le système de santé publique du pays.

Avec les informations de Christian Noël