Un premier bilan positif de la halte-chaleur à Sherbrooke

Janvier est un mois gris, humide et qui peut parfois être très froid. Depuis le début de l’hiver, les itinérants ont toutefois accès à une nouvelle ressource adaptée sur la rue Alexandre, qui leur permet de se poser et de prendre un bon café chaud. On l’appelle la halte-chaleur. L’ouverture de ce service s’avère une expérience concluante jusqu’à présent, même s’il a créé un bon nombre d’irritants.

Depuis un mois et demi, les personnes itinérantes ont accès à un endroit pour se réchauffer et prendre une collation durant la soirée ou la nuit, sept jours sur sept. C’est l’organisme IRIS Estrie qui en a la responsabilité.

On est vraiment content de voir que ça répond aux besoins qu’on envisageait , affirme avec satisfaction Gabriel Pallotta, coordonnateur de la Table itinérance, qui a eu l'idée de mettre en place ce lieu d’accueil.

La halte-chaleur est ouverte depuis le 1er décembre. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Selon une première évaluation, de 200 à 250 personnes différentes ont eu recours à ce service depuis son ouverture. Environ 1000 entrées et sorties ont été dénombrées. C’est beaucoup plus que ce à quoi on s'attendait , constate Gabriel Pallotta.

Même si l’hiver est relativement clément jusqu’à présent, les responsables se préparent aux périodes plus froides prévues pour le début du mois de février. Ils ont d'ailleurs constaté que dès que la météo fait des caprices, l’achalandage augmente.

S’il y a plusieurs jours de fil de grand froid, on s’attend à devoir gérer ça différemment. Pour l’instant, on a un maximum de 10 personnes avec des rotations.

Une ressource occupée qui a dû s’adapter

Gabriel Pallotta explique que le personnel sur place, la chargée de projet et les deux agents de sécurité ont été fort occupés depuis le début, et ont dû s'adapter à différentes situations problématiques.

Les enjeux de violence restent très ponctuels, c’est beaucoup plus les enjeux liés à la consommation sur place qu’on ne peut pas accepter étant donné qu’on a pas les accréditations requises. Aussi, des enjeux de comportements qui peuvent rendre le climat difficile pour les autres usagers sur place , explique le responsable de la Table.

L’arrivée d’une telle ressource sur la rue Alexandre ne s’est pas non plus faite sans créer une certaine perturbation. Beaucoup de discussions ont été nécessaires avec les commerçants et les propriétaires des bâtiments. Il a fallu trouver des solutions à certains irritants, selon Gabriel Pallotta. C’est sûr que le premier enjeu qu’on a eu à traiter, c’est au niveau de la cohabitation sociale. À la fermeture de la ressource, le matin, ça créait des affluences, du bruit. On a eu aussi des enjeux de déchets.

« Il y a eu beaucoup de discussions pour arrimer les meilleures solutions. C’est vraiment sur la bonne voie. On reçoit beaucoup plus de commentaires positifs du milieu que du négatif. » — Une citation de Gabriel Pallotta, coordonnateur de la Table itinérance

La halte-chaleur est ouverte du lundi au jeudi, de 16 h à 8 h, et ouvre toute les fins de semaine à partir de 16 h, le vendredi. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Il a été entendu que des employés de la Ville passent régulièrement pour ramasser les déchets. Les agents de sécurité se prêtent aussi de bonne grâce à donner un coup de main. Devant l’immensité de la tâche et la présence régulière d’usagers, un budget supplémentaire a été alloué pour l’embauche d’une ressource supplémentaire, qui vient juste d'arriver. Elle sera entièrement consacrée à l’intervention auprès de la clientèle.

Contrairement à ce qui pourrait être fait dans un lieu d’hébergement où un suivi est fait à moyen et long terme, à la halte, c’est de jaser avec les gens, être sûr qu’ils comprennent bien les règles et parfois les référer à d’autres services. Un peu comme un travailleur de rue, explique Gabriel Pallotta. On en a qui viennent régulièrement, mais on avait besoin d’une personne sur place de façon plus régulière.

Un filet pour les plus démunis

Le responsable de la Table itinérance rappelle que d’autres ressources, comme le Partage Saint-François, offrent plusieurs solutions d’hébergement, et que la halte-chaleur peut s’avérer un tremplin vers celles-ci pour mieux soutenir les personnes et à plus long terme. Il faut parfois se montrer persuasif avec certains clients, la halte-chaleur demeure alors un filet qui offre une sécurité supplémentaire. Il y des gens qui prennent des risques à rester au froid dehors, juste pour ne pas avoir à respecter les règles [des organismes d’hébergement]. On est content de voir qu'on a réussi à les rattraper.

Des personnes itinérantes s'agglutinent parfois sous le pont Joffre pour se protéger des intempéries. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Martin Bilodeau

D’ailleurs, la Table de l’itinérance a déployé d’autres stratégies pour protéger ceux qui veulent vraiment rester à l’écart des services proposés. Des tentes sont érigées à quelques endroits discrets de la ville pour abriter les gens par grands froids, et la Table garde également un oeil sur le pont Joffre, au cas où de nouveaux campements feraient leur apparition. Mais la halte-chaleur demeure tout de même un beau succès qui semble faire ses preuves.