Forte hausse du nombre de passagers à l’aéroport d’Alma

Le directeur général de la Corporation d’innovation et de développement Alma Lac-Saint-Jean-Est (CIDAL), Martin Belzile, se réjouit de voir que l’aéroport a le vent dans les voiles, malgré le fait que la dernière année ait été marquée par une reprise progressive des vols corporatifs.

C’est une combinaison de facteurs qui ont joué en notre faveur. Plusieurs entreprises sont présentes sur notre site aéroportuaire qui procurent 75 emplois sur place et qui attirent du volume , a commenté le DG de l’organisme qui administre l’aéroport d’Alma. Il accordait alors une entrevue à Frédéric Tremblay, animateur de l'émission C'est jamais pareil.

L’entreprise a réussi à attirer de nouveaux passagers.

« C’est le positionnement ou le repositionnement stratégique du secteur des affaires au niveau de la clientèle corporative. On semble avoir la position centrale de l’aéroport au cœur de la région. Il y a beaucoup de grands entrepreneurs autour du secteur. Je pense que l’accessibilité permet aux travailleurs qui travaillent à l’extérieur d’être proches de chez eux. » — Une citation de Martin Belzile, directeur général, CIDAL

Plusieurs vols vers le Nord et des liaisons vers Saint-Hubert sont offerts à partir d’Alma.

Ce qu’il faut savoir c’est que nos opérateurs et nos transporteurs sont des gens de la place. On a une communauté tissée serrée. On a des infrastructures de qualité, ce qui nous rend très attractifs , poursuit Martin Belzile.

Alors que les vols vers Montréal se font rares à Bagotville, Alma pourrait y trouver son compte.

La création de la Coopérative aérienne Air du Lac-Saint-Jean est un dossier toujours en développement.

Notre objectif est toujours de se doter d’une ligne régulière vers Montréal. Le projet n’est pas basé sur le démarrage d’un nouveau transporteur. On va faire affaire avec les entreprises qui opèrent présentement comme Panorama Aviation , enchaîne-t-il.

Vols à rabais

La création d’un programme de billets à prix réduits, mis en place par le gouvernement du Québec, n’a pas eu de répercussions sur l’Aéroport d’Alma puisque sa clientèle est essentiellement corporative et que les entreprises ne sont pas admissibles à ces modalités.