Modernisation de Maisonneuve-Rosemont : Dubé rejette toute réduction du projet

Dans une réaction vendredi matin sur son compte Twitter à une manchette de La Presse, qui avançait que le projet sera d'une ampleur réduite, Christian Dubé écrit : Soyons clairs, il est complètement faux de dire que l’agrandissement de l'HMR sera limité. On a déjà mis 2,5 G$ sur la table pour que les travaux débutent le plus rapidement possible. On ajoutera les sommes nécessaires pour offrir 720 lits comme prévu.

Plus tard en matinée, le cabinet du ministre a également démenti les informations selon lesquelles le vaste projet de modernisation de l’hôpital et d’augmentation de sa capacité serait amputé par le gouvernement après que la facture prévue soit passée de 2,5 milliards de dollars à près de 4,2 milliards en raison de la flambée des coûts dans l’industrie de la construction, comme le rapportait Radio-Canada en août dernier.

On travaille actuellement sur différents scénarios, mais, une fois de plus, on doit dire la vérité, le projet ne sera pas diminué, il y aura 720 lits! Les patients de l’Est de Montréal sont en droit d’avoir un hôpital moderne avec les meilleurs soins et ce qu’on va faire , a martelé le bureau du ministre Dubé.

« Si on a besoin de mettre plus d’argent, on va le faire! C’est non négociable. » — Une citation de Extrait d'une communication du cabinet de Christian Dubé

En septembre 2021, le ministre de la Santé et des Services sociaux avait autorisé un budget de 2,5 milliards de dollars pour agrandir et réaménager l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont, devenu vétuste et trop petit pour desservir la population de l’est de Montréal.

Le projet prévoyait notamment un total de 720 lits d’hospitalisation, par rapport à 450 actuellement, 180 000 m2 de nouveaux locaux modernisés, un bâtiment hors site de 22 500 m2 pour accueillir les services alimentaires, une pharmacie, l’entreposage et la distribution de fourniture, ainsi que l’installation de 2600 places de stationnement supplémentaires (1500 étagées et 1100 en souterrain).

Le terrain de Maisonneuve-Rosemont regroupe actuellement une quinzaine de bâtiments, dont certains pavillons plus anciens ont déjà atteint un niveau de vétusté important. Le tout pour une somme évaluée à l’origine à 2,5 milliards de dollars.

Mais l’inflation et les problèmes de la chaîne d’approvisionnement qui touchent l’industrie de la construction ont fait exploser les coûts du projet, selon une analyse financière de la Société québécoise des infrastructures (SQI), qui estimait que ce budget serait nettement insuffisant.

Construit dans les années 1950, l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont doit être agrandi, rénové et modernisé en profondeur. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Selon les documents obtenus par Radio-Canada en vertu de la Loi d’accès aux documents, en mars 2022, le projet est désormais évalué à plus de 4,2 milliards de dollars par la SQI , soit 68 % de plus. Ce qui a entraîné la mise à l’arrêt de l’analyse immobilière du projet, selon un rapport d’avancement préparé par la SQI .

Le président-directeur général du CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal, Jean-François Fortin Verreault, avait concédé à l'époque que l’analyse de la SQI obligeait le CIUSSS à recentrer ses priorités dans un tel contexte financier.

C’est extrêmement difficile avec l'augmentation des coûts au mètre carré, on ne peut pas faire la totalité de ce qui était prévu [...] C'est vraiment un casse-tête complexe , déclarait à l’époque M. Fortin Verreault en ajoutant qu’il est crucial que le nouveau HMR dispose d’au moins 720 lits.

Le CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal, qui comprend l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont, dessert plus de 27 % de la population de Montréal. Rappelons que l' HMR est le seul gros hôpital de l’est de l’île de Montréal où vivent plus de 600 000 personnes.

Une décennie plus tard

Lorsque la direction de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont a présenté un premier projet de modernisation en 2012, les travaux étaient évalués à 900 millions de dollars et devaient s’étendre sur 10 ans.

En 2018, le ministre Gaétan Barrette annonçait que le gouvernement allait de l’avant avec une reconstruction de la majorité des bâtiments de l’hôpital , dont le coût était évalué à 1,8 milliard de dollars.

À titre de comparaison, la construction du CHUM, doté de 772 chambres, s’est étendue sur 10 ans et a coûté 3,6 milliards de dollars.