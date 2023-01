Ottawa octroie 1,2 M$ à des entreprises de la Mauricie pour la transition verte

Cinq projets de la Mauricie reçoivent un coup de pouce du fédéral en matière de transition verte. Groupé Mauricie Rive-Sud, Groupe Pro-B, Fût Mauricie, Waste Robotics et Theron Sport se partageront 1,2 million de dollars du gouvernement du Canada.

L’annonce a été faite jeudi à Trois-Rivières par la ministre responsable de l’Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec, Pascale St-Onge.

L'idée, c’est pas juste d'aider les entreprises qui [...] sont déjà dans ces technologies-là, c’est aussi d’aider les entreprises qui polluent le plus à améliorer leur bilan environnemental, parce que c’est là qu’on va faire les plus grands gains et c'est comme ça qu’on va atteindre les objectifs ambitieux qu’on s’est donnés comme gouvernement , a déclaré la ministre.

Du montant annoncé jeudi, Groupé Mauricie Rive-Sud recevra près de 400 000 $. La directrice générale, Michèle Landry, affirme que c’est une aide financière qui est importante . Son entreprise va aider des PME à diminuer leur empreinte environnementale.