Redécoupage électoral : Champdoré ne veut pas être rassemblée avec Moncton

Dans son rapport préliminaire déposé en décembre, la Commission propose de créer une nouvelle circonscription comprenant Champdoré, Irishtown, une partie de Moncton et Lakeville.

Champdoré, nouvelle entité issue du regroupement notamment entre Saint-Antoine, Sainte-Marie et Wellington, s’y oppose.

Marc Babineau, maire adjoint de la Ville, souligne le travail complexe mené par la Commission pour recréer une nouvelle carte électorale. Mais il déplore que le principe des communautés d’intérêts qui aide la Commission à prendre ses décisions ait été oublié, selon lui.

Quand on regarde les composantes d’une communauté d’intérêts, on parle évidemment d’endroits où on va à l’école, le facteur économique, les loisirs, la langue, les services. Et pour nous tous, ces facteurs-là, on les associent avec le comté de Kent , souligne Marc Babineau.

Champdoré veut être associé à la circonscription de Kent sud

Le maire adjoint ajoute également que sa municipalité est à majorité francophone, entre 78 et 81 %, contre 27 % dans le reste de la population des villes de la potentielle circonscription.

Marc Babineau craint que rejoindre une circonscription avec Moncton puisse entraîner une répartition inéquitable. Vu la croissance importante de Moncton, il estime que Champdoré représenterait actuellement 31 % de la circonscription et pourrait descendre à 25 % dans quelques années si la croissance démographique suit la même trajectoire.

Nos inquiétudes résident dans l’attention qu’on pourrait recevoir d’un député dans une circonscription pareille. Se basant sur ces différents arguments, Champdoré a fait appel de la proposition de la Commission.

Marc Babineau espère que leur demande sera entendue. Il souhaite que la Commission fasse le choix de la proposition alternative suggérée. À savoir qu’il rejoigne la circonscription de Kent sud qui selon le maire adjoint de Champdoré respecte à la fois le quotient électoral et les communautés d’intérêts .

Avec des informations de La matinale