Loïc Nadeau des Flyers de Moncton mérite une place sur l’équipe d’étoiles du Ice Jam

Nous sommes allés là pour gagner. Nous n'avons donné que 8 buts en 7 parties, c’est sûr que c’est une bonne performance défensive. Nous sommes aussi talentueux en attaque conclut Loïc Nadeau qui partage la tâche devant le filet avec Simon Cormier cette saison.

« Je dois aussi donner beaucoup de crédit aux défenseurs devant moi. C'était un peu difficile en début de saison. Avec l'entraîneur, nous nous sommes assis pour voir ce qu’il y avait à améliorer. Les pratiques nous ont permis d’avancer. Et ça a paru au Ice Jam! » — Une citation de Loïc Nadeau, gardien des Flyers de Moncton

Les Flyers de Moncton sont les champions défendant en Atlantique et du championnat canadien l’an dernier. Pour Loïc Nadeau, il apprécie la présence de plusieurs joueurs qui ont participé à la marche vers le titre national dans l’Ouest canadien.

C’est bon d’avoir des gars qui ont joué là l’an dernier. Cette expérience nous aide beaucoup pour notre leadership. La victoire au Ice Jam nous donne beaucoup de momentum pour le reste de la saison, surtout qu’on affrontera les équipes présentes au tournoi d’ici la fin de la saison et qu’on pourrait se rendre loin en série dit le gardien de but.

Les Flyers de Moncton ont remporté la Coupe Telus 2022, en mai dernier, en Alberta. Photo : Twitter/@HockeyCanada_fr

Au classement, les Flyers sont deuxième de la ligue Nouveau-Brunswick-Ile-du-Prince-Édouard, 10 points derrière les Knights de Charlottetown mais avec 3 parties de plus à jouer. Loïc Nadeau confirme d’ailleurs l’équilibre dans la ligue cette saison.