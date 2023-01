L’entreprise libérée : un modèle d’affaires qui favorise la rétention de personnel

Le cuisiniste de Sainte-Marie est devenu une entreprise libérée il y a près de cinq ans. Avec un tel modèle, il n’y a pas de hiérarchie, pas de directeurs, ni de gestionnaires, mais plutôt des coordonnateurs.

Il s'agit d'une culture d'entreprise où la communication entre tous les employés est au cœur du fonctionnement de la compagnie. On se tourne vers les employés pour trouver des solutions afin de mieux servir les clients. Chaque employé est responsable du succès de l’entreprise.

Un sac plein de pierres

Quand la cofondatrice, Dany Gilbert, a annoncé à son équipe en avril 2018 qu’elle adoptait le modèle d’affaires d’une entreprise libérée, elle l’a imagé en déposant un sac à dos rempli de pierres sur la table devant elle.

J’ai dit à mon équipe : "Je vous fais confiance. Je suis tannée de porter ce sac seule comme gestionnaire. Je sais que vous avez des réponses, vous avez des irritants, vous avez des petits cailloux. On abolit la hiérarchie. On va être plus près de vous, on va échanger et on va trouver les solutions ensemble".

En moins d'un mois, elle dit que le taux de production dans l'usine a augmenté de 20 % et que le taux de roulement de personnel est descendu en bas de la moyenne québécoise, soit a 13 % (ce qui inclut les congés de maternité) comparativement à 20 % auparavant.

Cinq ans plus tard, elle dit être incapable de retourner en arrière. Et son équipe qui compte environ 125 employés voit d'un bon œil ce virage.

Keven Dubreuil a proposé à son employeur de changer la manière d’emballer les caissons pour livraison après avoir observé comment font d’autres entreprises. Photo : Radio-Canada / Marika Wheeler

C’est valorisant

Un jeudi après-midi, Keven Dubreuil, un livreur chez AD+, se trouve dans le secteur de l’ébénisterie au lieu d’être au volant d'un camion. Il occupe le rôle de chef de projet lors du lancement d’une nouvelle méthode d’emballage pour les caissons qui sortent de la chaîne de production.

Il a proposé de les protéger avec des cartons rigides sur les coins au lieu d’envelopper trois façades avec du carton ondulé. Il a l'habitude de manipuler des dizaines, voire des centaines, de caissons dans une journée, notamment lors de la livraison à dans des tours à condos en construction.

Ça revient plus sécuritaire et plus stable. Quand tu le pognes dans tes mains, y’a pas de carton qui glisse , sourit-il, emballé de voir son idée se concrétiser.

Le coordonnateur de son équipe, Claude Jobin, explique que si cette nouvelle méthode est retenue, elle représentera une économie d'environ 60 000 $ par année, en plus de diminuer le carton qui se retrouve dans les conteneurs de chantier.

En tant que coordonnateur, il affirme que son rôle est avant tout de soutenir ses équipes.

« Ce que je fais c’est que je fournis des outils, que ce soit en gestion de production, ou en amélioration continue pour que ça devienne LEUR projet. » — Une citation de Claude Jobin, coordonnateur de production, AD+

Cette nouvelle manière de protéger les caissons représente des économies de carton et d’argent pour l’entreprise. Photo : Radio-Canada / Marika Wheeler

Un exemple pour d’autres

En mars dernier, Mélanie Roy, propriétaire et présidente de l’Atelier de Soudure Gilles Roy, a fait le voyage d’Amqui à Sainte-Marie pour échanger avec Dany Gilbert et les employés d’AD+. Elle représentait une parmi la dizaine d'entreprises qui ont visité l’usine beauceronne pour en savoir plus sur le modèle d’affaires libéré, et en tirer des leçons.

Comme plusieurs, le but de la rencontre était avant tout de savoir quel impact ce modèle a sur les ressources humaines, notamment la rétention de personnel.

Mme Roy, qui peut seulement tirer d’un petit bassin d’employés potentiel dans la région d’Amqui peine à recruter. Elle dit avoir appris lors de sa visite.

« On est capable de garder notre personnel quand on les "attache" avec le cœur plutôt qu’avec la tête. Et je pense que c’est ce qu’AD+ est en mesure de faire. » — Une citation de Mélanie Roy, présidente et propriétaire, Atelier de Soudure Gilles Roy

À la suite de sa visite, elle souhaite adopter un modèle d'affaires similaire à moyen terme, et a déjà mis en place certaines façons de faire qui lui ont permis de recruter du personnel.

Un lien de confiance

Pour Keven Dubreuil, le livreur d’AD+ qui chapeaute le projet d'emballage, l'expérience de se faire écouter quand il a une idée, et donner la responsabilité de la mettre en œuvre, renforce son lien de confiance avec son employeur.