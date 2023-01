COVID-19 : 16 décès dans les deux premières semaines de l’année en Saskatchewan

La Saskatchewan a enregistré 16 décès liés à la COVID-19 au cours des deux premières semaines de 2023, selon le plus récent rapport du Programme de surveillance des maladies respiratoires communautaires (CRISP). Tous ces décès attribués au virus concernent des personnes âgées de 60 ans et plus.

Cette tranche d'âge est également à l'origine de la plupart des admissions dans les unités de soins intensifs de la province.

Selon les mêmes données, les personnes âgées de 65 ans et plus représentaient 43 % des 260 cas de COVID-19 confirmés, suivis de près par la tranche d'âge des 20 à 64 ans qui représente 42 %.

Par ailleurs, près de la moitié des Saskatchewanais âgés de 50 ans et plus ont reçu plus d'une dose de rappel.

Le CRISP indique aussi que les sous-variants BQ.1 et BQ.1.1 de la COVID-19 représentent 90 % des 22 cas de variants répertoriés en laboratoire au cours de la première semaine de 2023.

Malgré son apparition en décembre, le sous-variant XBB.1.5 n'a pas été trouvée dans les tests provinciaux au cours de la première semaine de janvier.

Par ailleurs, aucun décès dû à la grippe n'a été signalé au cours des deux premières semaines de janvier.

Le virus respiratoire syncytial (VRS) continue toutefois d'affecter les jeunes enfants.

Ainsi, du 8 au 14 janvier, les enfants âgés de quatre ans et moins représentaient environ la moitié des 149 cas de VRS tandis qu'ils ne comptaient que pour 8 % des 260 cas de COVID-19 confirmés.

Le deuxième plus grand nombre de cas de VRS concernait les personnes âgées de 65 ans et plus.