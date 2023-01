Le nombre de prestataires de l’assurance-emploi à son plus bas niveau au Canada

Plus de 396 000 personnes ont touché des prestations d’assurance-emploi en novembre dernier au Canada, soit 22 680 de moins qu’en octobre, annonce Statistique Canada.

Selon les plus récentes données publiées par l’agence fédérale, le nombre de prestataires a reculé de 5,4 % par rapport au mois précédent.

Il s'agit du plus petit nombre de prestataires d'assurance-emploi jamais enregistré depuis que des données comparables ont commencé à être publiées en 1997, mis à part pendant l'été 2020, lorsque le programme de la Prestation canadienne d'urgence était en vigueur , souligne Statistique Canada.

Selon les plus récentes données, le taux de chômage se situait à 5,1 % en novembre au Canada, en repli de 0,1 point de pourcentage. Or, une baisse du nombre de prestataires de l’assurance-emploi ne signifie pas nécessairement que le chômage recule dans les mêmes proportions, préviennent les analystes.

Les variations du nombre de prestataires peuvent être influencées par des changements impliquant notamment les personnes qui retournent au travail, celles qui ont épuisé leurs prestations régulières ou qui ne touchent plus d’assurance-emploi pour diverses raisons.

Fait à noter, le nombre de prestataires a significativement reculé dans huit des dix provinces du pays en novembre. La baisse était moindre en Colombie-Britannique (-0,9 %) et au Nouveau-Brunswick (-0,8 %).

Dans les territoires, les prestataires ont aussi été moins nombreux en novembre au Yukon (-5,4 %) et dans les Territoires-du-Nord-Ouest (-2 %). Ils ont cependant augmenté de 2,4 % au Nunavut.

Les plus fortes baisses, toutes proportions gardées, ont été constatées au Québec (-9,5 %) et en Ontario (-6,7 %) qui représentent à elles seules le trois quarts du recul de novembre. Le Québec et l’Ontario connaissent une baisse constante du nombre de prestataires d'assurance-emploi régulière depuis juillet 2022, note Statistique Canada.

Autre fait à noter, une baisse du nombre de prestataires de l’assurance-emploi est constatée dans tous les groupes d’âge, mais elle est plus soutenue chez les femmes.

Les baisses mensuelles proportionnelles du nombre de prestataires d'assurance-emploi ont été plus prononcées chez les femmes que chez les hommes pour un quatrième mois consécutif , note l’agence fédérale.