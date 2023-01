Le manuscrit d’Anne... la maison aux pignons verts se dévoile en ligne

Le fameux roman de Lucy Maud Montgomery se dévoile sous un nouveau visage. Une exposition numérique, présentée par le Centre des arts de la Confédération, permet d'explorer le manuscrit original d'Anne… la maison aux pignons verts. Et d'en apprendre plus sur la genèse de cette œuvre.

Scanner les pages et les analyser ne s'est pas fait du jour au lendemain. Le projet a réuni une équipe multidisciplinaire de plus de douze personnes pendant deux ans et demi, réunissant notamment l'Institut L.M. Montgomery et l'Université de l'Île-du-Prince-Édouard. La bibliothèque Robertson de l'université a par exemple été chargée de la numérisation du manuscrit, vieux de plus d'un siècle.

Les 571 feuilles de papier, avec 716 pages de l'histoire, mais aussi 137 pages de notes et 289 pages d'histoires courtes et de poèmes, sont désormais accessibles à tout un chacun.

On peut voir le manuscrit écrit à la main, les notes, les passages raturés, les ajouts. On assiste à la naissance des personnages, des histoires, ce qui permet de rentrer véritablement dans la tête de Lucy Maud Montgomery.

Un manuscrit plus accessible

Dès votre premier instant sur le site, vous serez invité à explorer chaque détail intrigant du manuscrit numérisé. Chaque trait de stylo et gribouillis, chaque modification et révision et chaque mystère intrigant ou question persistante , s'enthousiasme Emily Woster, professeure adjoint à l'Université de Minnesota Duluth, chercheuse à l'Institut L.M. Montgomery et commissaire de l'exposition.

Emily Woster est la commissaire de l'exposition numérique « Le manuscrit d'Anne of Green Gables : L.M. Montgomery et la création d'Anne ». Elle présente le site internet où le manuscrit peut être consulté, jeudi 19 janvier 2022. Photo : Radio-Canada / Laurent Rigaux

Le manuscrit original est conservé à la Galerie d'art du Centre des arts de la Confédération à Charlottetown. Le projet permet ainsi de le rendre plus accessible, selon Monique Lafontaine, la responsable de la programmation en français du Centre.

Le musée d'art reçoit énormément de demandes de gens qui veulent voir le manuscrit. Des gens viennent en vacances à l'île et disent : on va aller voir le manuscrit. Mais non, ça ne fonctionne pas comme ça , raconte-t-elle, insistant sur la fragilité du document.

Une personne, qui a l'autorisation de consulter le manuscrit dans sa version papier, doit le faire en un temps limité, en portant des gants.

Le manuscrit original d'Anne… la maison aux pignons verts n'est généralement affiché que sur quelques pages à la fois, mais il sera désormais entièrement accessible en ligne. Photo : Radio-Canada / Stacey Janzer

En ayant numérisé le manuscrit au complet, y compris ce qui se trouve au verso des pages, à ce moment-là, où qu'on soit dans le monde, on peut vraiment le consulter , poursuit la responsable.

Des articles sur l'univers d'Anne

L'exposition numérique ne se limite pas au manuscrit. Plus d'une vingtaine d'articles écrits par des auteurs de 15 pays différents permettent d'en apprendre plus sur Lucy Maud Montgomery, sa vie, sa carrière, sa généalogie, ses influences littéraires.

Le site contient également des articles et cartes sur l'île, sur Cavendish à l'époque. D'autres contenus éclairent le visiteur sur l'héritage du roman, sur sa traduction en suédois, sur son influence au Japon, sur les adaptations télévisées ou au théâtre.

Monique Lafontaine est responsable de la programmation et des activités en français au Centre des arts de la Confédération à Charlottetown. Photo : Radio-Canada / Laurent Rigaux

C'est un site pour tout le monde en ce sens que bon, qu'on aime Anne [ou pas], veut veut pas, ça donne un aperçu de quoi la vie avait l'air à l'époque. Il y a vraiment toute cette information qui est vraiment vraiment intéressante , insiste Monique Lafontaine.

« Il y a vraiment tout un contexte historique qui est vraiment intéressant, qui replace Anne et puis Montgomery dans l'histoire. » — Une citation de Monique Lafontaine, Centre des arts de la Confédération

L'exposition, financée par Musées numériques Canada, sera disponible pendant cinq ans.

Au bout de cinq ans, ça nous reste à voir ce qu'on va faire avec toute la numérisation des pages. On en a discuté un peu, ce n'est pas encore finalisé , explique Monique Lafontaine.

Le défi des répétitions en anglais

La responsable a réalisé la version française de l'exposition numérique. La traduction du manuscrit, notamment, ne s'est pas faite sans défi. Il y a beaucoup, beaucoup de versions du roman qui existent, dont des versions européennes très européanisées qui sont bizarres , détaille-t-elle.

Certains passages ont dû être complètement réécrits, afin de coller à l'esprit du manuscrit, pour que les noms de fleurs par exemple soient cohérents avec ceux utilisés à l'époque.

Un autre défi a eu trait aux répétitions, bannies en français, mais tolérées en anglais.

En anglais, on va dire said Morella, said Matthew, said Anne. Et puis il n'y a personne qui va sourciller, tandis qu'en français on ne fait pas ça, on a tendance à vouloir trouver des synonymes, mais il n' y a jamais de synonymes vraiment parfaits , raconte Monique Lafontaine.

Le site de l'exposition numérique « Le manuscrit d'Anne of Green Gables : L.M. Montgomery et la création d'Anne » permet d'explorer en détail le manuscrit écrit par l'autrice du roman. Photo : Capture d'écran annemanuscript.ca

Le problème, c'est que souvent les synonymes qui ont été choisis [dans des éditions françaises du roman] changeaient l'intonation du texte et puis changeaient aussi l'intonation de Montgomery. Alors j'ai décidé de faire fi des règles du français, et puis de répéter le mot dit, dit, dit , poursuit-elle.

« Je pense qu'en étant fidèle comme ça, à Montgomery, c'était mieux pour le lecteur. » — Une citation de Monique Lafontaine, Centre des arts de la Confédération

L'exposition numérique est accessible au annemanuscipt.ca. Les visiteurs peuvent aussi aider les chercheurs en explorant le manuscrit, qui contient encore quelques mystères, tels que la signification de plusieurs chiffres, ou même la date exacte à laquelle il a été écrit.