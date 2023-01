Toponyme coup de foudre : la parole est aux citoyens

Chaque année, la Commission de la toponymie du Québec sélectionne une douzaine de lieux, dont le nom a été officialisé récemment, pour leur originalité, leur capacité à inspirer des images fortes et leur contribution à la promotion du patrimoine culturel . Elle demande ensuite à la population de voter sur son site internet afin de déterminer un gagnant.

La Capitale-Nationale, les Laurentides et Lanaudière sont particulièrement bien représentées sur la liste de finalistes cette année.

Chaque nom a son origine et son histoire. Par exemple, la place de la Rivière-Sans-Bruit, située dans le parc linéaire de la Rivière-Saint-Charles, à Québec, fait référence au débit du cours d’eau qui est particulièrement faible dans ce secteur. Ce qui lui a valu le surnom de Petite Rivière Sans Bruit au 19e siècle et son nom officiel plus récemment.

La place de la Rivière-Sans-Bruit est située dans le parc linéaire de la Rivière-Saint-Charles, à Québec. Photo : Radio-Canada / Olivier Bouchard

Le Clos-des-Feux-Follets est un lieu-dit dans le parc du Souvenir, à Terrebonne. Il se trouve sur le site d'un ancien cimetière paroissial découvert lors de fouilles archéologiques en 2003. Le terme feux follets, issu des contes et légendes d'autrefois, évoque un cimetière peuplé d'ancêtres anonymes dont les esprits pourraient apparaître la nuit sous la forme de manifestations lumineuses , peut-on lire dans le communiqué de la Commission de la toponymie.

Toponymes coup de coeur finalistes : Lac aux Étoiles-Qui-Craquent, Baie-Comeau (Côte-Nord);

Lac des Frémilles, Rivière-Mistassini (Saguenay-Lac-Saint-Jean);

La Trompeuse, Rouyn-Noranda (Abitibi-Témiscamingue);

Le Clos-des-Feux-Follets, Terrebonne (Lanaudière);

Les Razades, Notre-Dame-des-Neiges (Bas-Saint-Laurent);

Parc du Temps-Qui-Passe, Eastman (Estrie);

Parc naturel des Frondaisons, Saint-Jérôme (Laurentides);

Place de la Rivière-Sans-Bruit, Québec (Capitale-Nationale);

Point de vue de l'Écrivain, Mont-Élie (Capitale-Nationale);

Promenade des Porteurs-d'Espoir, McMasterville (Montérégie);

Rue à Fleur-de-Roc, Saint-Jean-de-Matha (Lanaudière);

Rue du Bec-Sucré, Sainte-Adèle (Laurentides).

L'an passé, c'est la Passerelle de la Tortue, située sur la rivière Saint-Charles, à Québec, qui avait remporté le prix du public à l'issue d'un vote de plus de 5 000 personnes.

Les citoyens ont jusqu’au 2 février pour faire connaître leur choix sur le site de la Commission de la toponymie du Québec. Le Toponyme coup de foudre du public sera dévoilé le 9 février.