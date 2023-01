Une Britanno-Colombienne poursuit McDonald’s pour un café jugé trop chaud

Une cliente de McDonald's poursuit la chaîne de restauration rapide parce que, selon elle, un employé du service au volant d'un restaurant lui a donné un café brûlant sans fixer solidement le couvercle et que le liquide l'a brûlée lorsqu'elle l'a renversé.

Dans sa poursuite déposée en Cour suprême de la Colombie-Britannique, Lok Fung affirme avoir commandé un café au service au volant du restaurant McDonald’s situé sur la promenade Still Creek, à Burnaby, le 20 janvier 2021. Après avoir reçu sa commande, elle dit avoir renversé son café et, ce faisant, s'être brûlé le poignet et la cuisse gauche.

Elle accuse McDonald’s de négligence, de lui avoir servi un café à température trop élevée et de ne pas l'avoir avertie que le café serait extrêmement chaud. La poursuite clame aussi que la chaîne de restauration rapide ne forme pas suffisamment ses employés.

McDonald's n’a pas déposé de réponse à la poursuite en cours et n’a pas répondu à la demande de commentaires de CBC .

Aucune des allégations n'a encore été prouvée en cour.

Pas la première poursuite pour un café chaud

McDonald's a d'abord été poursuivi au début des années 1990 et a dû octroyer 2,9 millions de dollars américains à une cliente qui s'est brûlée avec leur café. Photo : Reuters / Mark Blinch

Au début des années 1990, Stella Liebeck a commandé un café au service au volant d’un restaurant McDonald's à Albuquerque, Nouveau-Mexique, aux États-Unis.

Parce qu’il n’y avait pas de porte-gobelets dans la voiture que conduisait son petit-fils, une fois la voiture stationnée, Stella Liebeck a mis le café entre ses genoux pour y ajouter de la crème et du sucre.

Elle a renversé le café et s’est brûlée au 3e degré.

Mme Liebeck a poursuivi McDonald’s. Un premier jugement a octroyé 2,9 millions de dollars américains en dommages à Mme Liebeck, mais un jugement subséquent a réduit cette somme à 640 000 $US.

Plusieurs autres poursuites concernant des breuvages extrêmement chauds ont été entreprises par la suite.