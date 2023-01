Troubles alimentaires : hausse des délais et des listes d’attente dans le Nord

Plus de 300 personnes attendent un traitement pour les troubles de l'alimentation à Horizon Santé Nord, selon des données obtenues par CBC/Radio-Canada.

Environ les deux tiers de ce nombre sont des adultes et le reste, des jeunes de moins de 17 ans.

Ces personnes, selon l’hôpital, pourraient attendre pendant un an et demi en moyenne, alors que depuis 2019, les temps d'attente pour ces services sont passés de 124 jours à 417.

Si la situation s'est aggravée au cours de la pandémie, certains disent que le problème n'est pas nouveau.

Amanda Lambert, qui vit à Sault-Sainte-Marie, affirme que la situation est ingérable dans le Nord-Est de l'Ontario depuis des années.

Mme Lambert, qui a 37 ans, a lutté contre l'anorexie pendant près de 20 ans.

En 2017, elle a réalisé qu'elle avait besoin d'aide et a cherché un traitement pour cette maladie.

Elle dit qu'il lui a fallu un an et demi avant d’avoir accès à un programme de traitement.

Honnêtement, c'était tout simplement horrible. Je peux vraiment comprendre pourquoi les gens abandonnent , affirme-t-elle.

Ce n’est pas comme, "Oh, je suis malade, le médecin me recommande, une semaine plus tard vous voyez quelqu'un, une semaine plus tard vous êtes potentiellement en traitement"... Je n'ai pas pu aller en traitement avant juillet 2018 , indique Mme Lambert.

Lorsqu'elle a finalement été admise dans un programme de traitement dans un hôpital, elle a été obligée de quitter la région et de se faire soigner à London.

Elle dit que le fait d'être si loin de sa famille a rendu le processus encore plus difficile.

Même si son parcours de rétablissement a été difficile, Mme Lambert dit qu'elle se porte bien maintenant.

Dans les moments les plus sombres de son parcours, elle craignait de voir ses rêves de devenir un jour mère s'envoler, en raison de son état de santé.

Aujourd'hui, elle est heureuse d'annoncer qu'elle est la mère d'un petit garçon en bonne santé.

Les experts s’entendent pour dire que l’intervention précoce est essentielle pour prévenir les maladies chroniques comme l’anorexie.

La députée provinciale néo-démocrate France Gélinas, qui est porte-parole de son parti en matière de santé depuis de nombreuses années, affirme qu’elle a vu les conséquences de l'allongement des délais.

C'est affreux. Les sciences de la santé font du mieux qu'elles peuvent. Ils n'ont pas les ressources nécessaires pour répondre aux besoins des gens du Nord-Est de l’Ontario. Les transferts vers des régions à l'extérieur de notre communauté sont tout aussi lents et les gens restent à la maison et souffrent avec des conséquences parfois dramatiques, y compris la mort , a déclaré Mme Gélinas.

Je vois des gens qui ont des séquelles à vie parce qu'ils ont un trouble alimentaire et qu'ils n'ont pas eu accès aux soins en temps opportun , indique-t-elle.

Des augmentations des délais dans d’autres régions

La situation ailleurs dans le Nord-Est n'est pas meilleure. Bien que le programme des troubles de l'alimentation du Centre régional de santé de North Bay soit plus petit, ses temps d'attente et ses listes d'attente augmentent également.

Selon l'hôpital, les taux d'aiguillage ont augmenté de plus de 170 %.

Il y a à peine trois ans, les personnes en attente d'un traitement pour les troubles de l'alimentation attendaient en moyenne neuf jours. Aujourd'hui, le temps d'attente est passé à environ un mois.

Jean Porter travaille comme clinicienne en santé mentale à l'hôpital de North Bay depuis 18 ans. Elle dit qu'il est difficile de ne pas s'inquiéter de l'augmentation des temps d'attente.

« Nous avons travaillé très dur pour augmenter le nombre de prestataires de services. Et nous sommes toujours très limités. Ma préoccupation est donc de savoir comment répondre à cette augmentation et à ce flux de population avec les ressources limitées dont nous disposons. » — Une citation de Jean Porter, clinicienne en santé mentale au Centre régional de la santé de North Bay

Alors que les temps d'attente augmentent, Mme Porter dit que l'hôpital de North Bay espère être en mesure de fournir des soins ambulatoires intensifs bientôt. Ce serait un pas de plus par rapport aux soins qu'il est actuellement en mesure d'offrir.

L'Hôpital de Timmins et du district n'a pas communiqué de données, mais a indiqué que le nombre de demandes d'admission a augmenté d'environ 60 % au cours de la pandémie.

L'hôpital de la région de Sault-Sainte-Marie n'a pas non plus partagé de données. Celui-ci a toutefois indiqué que les problèmes actuels de personnel ont eu une incidence sur la liste d'attente de l'établissement et sur sa capacité à accepter les demandes de consultation.

Horizon Santé-Nord a indiqué vouloir étendre ses services pour répondre à la demande croissante dans la région, mais dit avoir besoin de plus d'argent pour y parvenir.

Mme Gélinas a fait écho à ces sentiments et a indiqué que, bien que des fonds fédéraux et provinciaux soient disponibles pour les services de santé mentale, le Nord de l'Ontario ne bénéficie pas d'investissements suffisants.

Le ministère de la Santé de l'Ontario n’a pas encore répondu aux demandes d’information de CBC/Radio-Canada.

