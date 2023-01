BRP construit une usine de 220 millions $ au Mexique qui créera jusqu’à 1300 emplois

La compagnie précise que cette usine sera située à Chihuahua, dans le nord du Mexique, à environ 150 kilomètres de la frontière du Texas, aux États-Unis.

BRP affirme que grâce à cette nouvelle usine, le Groupe marin devrait augmenter sa capacité de production afin de répondre à la demande pour ses produits marins, et ainsi propulser sa croissance.

Le site de production représente un investissement en capital anticipé de plus de 220 millions de dollars et permettra, selon BRP , la création de jusqu'à 1300 emplois en plus des 2500 postes actuels au sein du Groupe marin de BRP . Le lancement de la production est prévu pour le début de 2025.

Le Groupe marin possède déjà quatre usines aux États-Unis, à Lansing, au Michigan, à St-Peter, au Minnesota, à Sturtevant, au Wisconsin et à Spruce Pine, en Caroline du Nord, de même qu'une autre dans l'État du Queensland, en Australie.