Des solutions créatives pour aider les démunis et réduire le gaspillage alimentaire

Des détaillants et des organismes de bienfaisance du Manitoba misent sur des moyens créatifs pour réduire les déchets alimentaires et venir en aide aux plus démunies.

L'un de ces commerces est Bronuts & Coffee, une pâtisserie située dans le quartier de la Bourse, à Winnipeg, qui prépare ses beignets chaque matin.

Malgré un flux constant de clients au cours de la journée, la directrice de l'entreprise, Echo Shin, explique qu'il y a inévitablement toujours des restes lorsque vient le moment de la fermeture.

Tout est frais et préparé chaque matin et nous ne les gardons pas pour le lendemain , dit-elle. Donc tout doit être parti quand nous nettoyons la caisse.

Afin de réduire le gaspillage, Mme Shin s’est récemment inscrite à l’application Too Good To Go, un outil qui met en relation les entreprises et les consommateurs pour leur vendre les surplus alimentaires, et ce pour un tiers du prix habituel.

Les personnes utilisant l’application verront la réduction à laquelle ils ont droit ainsi qu'une plage horaire où ils peuvent venir chercher leur commande.

Pensez à une boulangerie qui, à la fin de la journée, pourrait avoir quelques muffins, des biscuits ou des croissants et qui pourrait les mettre dans des sacs surprises , explique la directrice des relations publiques de Too Good To Go, Sarah Soteroff.

L’application, lancée au Canada en juillet 2021, est fonctionnelle à Winnipeg depuis seulement six mois. Or, grâce à l’application, 5000 repas à Winnipeg ont déjà été sauvés jusqu’à présent , se réjouit Mme Soteroff.

Au total, depuis sa création, Too Good To Go dit avoir pu aider à revendre 1,3 million de repas, ce qui équivaut à environ 14 millions de dollars d’économies pour les consommateurs et à 4,7 millions de dollars de pertes de revenus évitées pour les entreprises.

Nourrir 15 000 ménages manitobains par mois

Depuis près de quatre décennies, l'organisme Harvest Manitoba utilise un modèle de récupération et de réduction des déchets alimentaires pour aider à nourrir les membres de la communauté qui éprouvent des difficultés financières.

Nous collectons des aliments auprès des détaillants d’épicerie, des organisations de producteurs, des groupes agricoles , explique le président et directeur d'Harvest Manitoba, Vince Barletta.

L'organisme affirme nourrir plus de 15 000 ménages chaque mois, un nombre qui n’a fait que croître depuis le début de la pandémie, et encore plus avec l’augmentation du coût de la vie.

Harvest Manitoba a récemment abandonné ses paniers préparés, créé avec l'arrivée de la COVID-19, ce qui permet à nouveau à ses clients de choisir eux-mêmes les produits qu’ils veulent et qu’ils utiliseront. Un changement qui devrait permettre d'éviter le gaspillage d'aliments non désirés par les bénéficiaires, selon M. Barletta.

Moins de déchets, plus de choix et plus de nourriture dans les mains des familles , se réjouit-il. Et bien sûr, c’est aussi la chose la plus écologique à faire, car cela permet d’éviter que la nourriture ne se retrouve dans le cycle des déchets et dans les poubelles.

Quant aux produits qui ne sont plus utilisables, l’organisme a trouvé une solution pour éviter qu'ils se retrouvent dans les décharges.

Dans de nombreux cas, nous envoyons une partie de ces aliments aux agriculteurs qui peuvent les donner à leur bétail. Nous pouvons aussi composter certains produits que nous ne pouvons pas utiliser à cette fin , précise Vince Barletta.

Avec les informations de Brittany Greenslade