Important match de hockey féminin à Trois-Rivières : l’occasion de raviver les passions?

Si on peut allumer l'étincelle à certaines jeunes filles à faire le saut au hockey féminin, ça va nous aider grandement , affirme le président de l'Association de hockey féminin de la Mauricie, Daniel Boisvert.

Environ 230 filles sont inscrites au hockey mineur en Mauricie cette saison-ci. Près de 75 % d'entre elles ont préféré limiter leur déplacement et joindre les équipes mixtes composées majoritairement de garçons.

Cette année, on en a seulement quatre [équipes entièrement féminines], nommées Rafales, comparativement à 13-14 équipes, il y a une quinzaine d'années , soutient le président de l'association de hockey féminin de la région.

Les Lions de Trois-Rivières, partenaires de l'évènement, y voient une belle occasion d'affaires ainsi qu’une chance de faire rêver les jeunes joueuses de hockey.

Le président et chef de la direction des Lions, Mark Weightman, va jusqu’à avancer que des joueuses de la la région pourraient avoir la chance de rencontrer des membres de l’équipe canadienne.

Je ne veux pas en dire trop parce qu'il faut tout attacher ça avec Hockey Canada, mais d’assister à une pratique, d’assister à un match, c'est important, c’est important pour tout le monde, mais c'est pour elles ce match-là , dit-il.

Cet événement, combiné au retour du hockey féminin professionnel à Montréal, donne de l’espoir au président de l’Association de hockey féminin de la Mauricie.

On commence à en parler plus. On a une plus belle visibilité pour le hockey féminin. Il y a du récréatif, du compétitif, il y en a au collégial et à l'universitaire [au Québec] , se réjouit M. Boisvert.

Les billets pour le match du Canada contre les États-Unis, qui se déroulera au Colisée Vidéotron, seront en vente à compter de lundi.

D’après le reportage de Jonathan Roberge