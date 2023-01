Plus d’incitatifs au recrutement, réclame le préfet de la MRC de Maria-Chapdelaine

Le préfet de la MRC de Maria-Chapdelaine, Luc Simard, demande au gouvernement du Québec de déclarer son territoire « région éloignée » et de mettre des mesures en place pour attirer des professionnels en santé et en éducation.

Dans le contexte de la fermeture temporaire de l’unité de soins intensifs de l’hôpital de Dolbeau-Mistassini et de classes de maternelle 4 ans au Centre de services scolaire du Pays-des-Bleuets en raison d’un manque de personnel, il lance un cri du cœur par l’entremise d’une lettre ouverte publiée vendredi dans Le Quotidien.

C’est un problème qui est vraiment récurrent et généralisé. Il faut vraiment qu’on interpelle le gouvernement. On est quand même à une heure et demie de l’université la plus près et on n’a pas d’établissement collégial près de chez nous […]. C’est difficile de faire revenir des gens diplômés chez nous. Chez nous, l’éloignement est un obstacle au recrutement, malgré la qualité de vie exceptionnelle et tous les efforts déployés , a-t-il mis en relief, au cours d’une entrevue accordée à l’émission C’est jamais pareil.

Luc Simard souhaite que la MRC soit déclarée région éloignée afin de faciliter le recrutement de professionnels grâce à divers incitatifs.

On sait que ça existe pour les médecins. Ceux qui viennent s’établir chez nous ont des avantages et ça facilite grandement le recrutement de médecins chez nous. Oui, en même temps, c’est une figure de style parce qu’on voudrait que ça s’applique au personnel syndiqué du monde de la santé mais aussi aux enseignants pour les écoles et les spécialistes qui donnent des services , plaide-t-il.

La goutte qui a fait déborder le vase, selon le préfet Simard, est la situation de crise qui prévaut au Centre de services scolaire du Pays-des-Bleuets, là où le plus grand nombre d’enseignants non qualifiés sont embauchés à l'échelle régonale.

« On travaille beaucoup à être attractifs. On est toujours dans les médias à se faire dire qu’il n’y a pas de services de santé ou d’éducation. Ça devient difficile de faire venir des gens, des nouvelles familles. C’est pour ça qu’on fait cette sortie-là. » — Une citation de Luc Simard, préfet, MRC de Maria-Chapdelaine

Horaires atypiques, incitatifs monétaires ou autres mesures favorisant le recrutement. C’est ce que Luc Simard demande au gouvernement dans sa missive.

L’argent parle. C’est souvent le premier incitatif, mais il pourrait y avoir des aménagements d’horaires et d’autres mesures qui soient mises en place On a un peu les deux mains liées. On ne peut pas donner des terrains pour se construire. Il y a plein de choses qu’on ne peut pas faire. Mais je pense que le gouvernement, comme employeur, peut faire des choses , croit-il.

Alors que l’hôpital Maisonneuve-Rosemont fait la manchette en raison de bris de services provoqués par un manque criant de personnel, la situation qui prévaut à Dolbeau-Mistassini n’attire pas autant d’attention, selon le préfet.

Le gouvernement considère les régions comme des entités homogènes. Il faut qu’on cesse de considérer une région comme étant une seule et grande entité et que l’on considère des MRC comme nous , demande Luc Simard.

Plusieurs rencontres ont eu lieu impliquant les élus de la MRC de Maria-Chapdelaine et les membres du caucus régional de la Coalition Avenir Québec (CAQ). Les canaux de communication sont ouverts et les échanges fructueux. Luc Simard souhaite néanmoins des actions concrètes de Québec, dans l’intérêt supérieur de la population du haut du Lac-Saint-Jean.