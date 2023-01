Saint-Elzéar retrouve son usine

Les deux équipes de travailleurs affectés au sciage avaient été renvoyées à la maison en attendant que les dégâts soient réparés.

La direction confirme que les travaux nécessaires ont été effectués et que les opérations peuvent reprendre normalement.

Durant deux semaines, les équipes ont travaillé jour et nuit pour réparer les dommages. Le but était de ramener le plus rapidement possible les gens au travail , commente Christian Bourdages, directeur général de l'Association coopérative forestière Saint-Elzéar et de la Scierie Saint-Elzéar.

Le gestionnaire ajoute que l'équipe en place a tout fait pour limiter les répercussions du sinistre. On a eu plus de peur que de mal, dit-il, au départ, on pensait être arrêtés bien plus longtemps.

L'incendie, qui s’était déclaré dans la nuit du 5 au 6 anvier dans l'usine de sciage, aura néanmoins causé quelques centaines de milliers de dollars de dommages et en perte de revenus.

Avec les informations de Roxanne Langlois