Première opération de remplacement du genou au Canada avec l’aide d’un robot

Le Dr Michael Zywiel de l'Institut Schroeder sur l'arthrite, qui est affilié au Réseau hospitalier universitaire de Toronto, s'est servi pour l'opération sur un patient de 75 ans d'un robot appelé Velys, fabriqué par une compagnie américaine.

Il explique que l'appareil lui permet de faire des incisions « très précises » et d'installer un implant mieux adapté à chaque patient.

« En une heure ou deux [après l'opération], le patient peut se lever et marcher, en mettant du poids sur le genou, et retourner à la maison. » — Une citation de Dr Michael Zywiel, chirurgien orthopédique

[Grâce au robot], l'opération entraîne moins de traumatismes pour le genou, particulièrement sur les ligaments et les muscles , explique le Dr Zywiel.

Le robot appelé Velys permet de faire des incisions plus précises pour chaque patient, explique le chirurgien Michael Zywiel.

L'achat du robot a été financé entièrement grâce à un don.

Le Dr Zywiel et son équipe à l'hôpital Western de Toronto doivent former des spécialistes d'autres hôpitaux sur l'utilisation du robot, une formation qui prend plus d'un an.

Le premier patient

Steven Gotal, 75 ans, raconte qu'il se remet bien de l'opération. Photo : Radio-Canada / Talia Ricci

Steven Gotal, un homme de 75 ans de Mississauga, en banlieue de Toronto, a été le premier patient à tirer avantage de cette opération robotisée.

Il raconte que son genou gauche lui faisait tellement mal qu'il avait de la difficulté à marcher et à monter les escaliers. Par ailleurs, il n'arrivait plus à faire ses activités sportives préférées, comme le vélo et la natation.

Une semaine après l'intervention chirurgicale, il se remet à la maison, où il peut maintenant monter les escaliers et se déplacer sans trop de douleur et sans utiliser une marchette.

« Je me sens choyé. » — Une citation de Steven Gotal, patient

Il ne regrette pas d'avoir été volontaire pour la première opération robotisée de remplacement du genou au Canada. Il espère pouvoir se remettre à l'avenir au vélo et à la natation.

D'après les renseignements fournis par Talia Ricci de CBC