Les difficultés se poursuivent chez des restaurateurs de Rimouski

Les difficultés financières et administratives pèsent lourd chez les restaurateurs à Rimouski. Au cours des dernières semaines, les restaurants Copper Branch, Ma Cabane en Gaspésie et Poulet frit Kentucky ont été contraints de fermer leurs portes.

Sur sa page Facebook, la bannière Copper Branch explique que le défi est devenu trop difficilement surmontable pour un projet en démarrage, affligé par le contexte économique amené par les dernières années .

La Chambre de Commerce et de l’Industrie de Rimouski-Neigette estime que plusieurs facteurs économiques entrent en ligne de compte lorsque les restaurateurs choisissent de fermer boutique.

L’inflation et les difficultés d’approvisionnement réduisent les marges bénéficiaires, renchérit Steven Guimond Corriveau, qui est copropriétaire du 9 resto déjeuner à Rimouski.

Steven Guimond Corriveau, copropriétaire du 9 resto déjeuner (Photo d'archive) Photo : Radio-Canada

Il mentionne aussi que la rareté de main-d’œuvre continue de donner du fil à retordre aux restaurateurs.

M. Guimond Corriveau explique que certains restaurateurs sont incapables de maximiser leurs revenus durant les pics d’activités, comme le temps des Fêtes, en raison du nombre réduit d’effectifs.

Dernièrement, l’enjeu c’est d’être ouvert et de pouvoir ouvrir ses services à 100 %. Les gens qui auront eu de la difficulté au niveau du recrutement, qui n’auront pas réussi à opérer à 100 %, vont avoir laissé de l’argent sur la table à des moments importants , témoigne M. Guimond Corriveau.

« Je ne crois pas que le domaine de la restauration dans la région […] se porte super bien. » — Une citation de Steven Guimond Corriveau, copropriétaire du 9 resto déjeuner à Rimouski

Le restaurateur s’attend à d’autres fermetures ou mises en vente dans les prochains mois. Il soutient qu’une certaine fatigue s’est installée auprès des propriétaires durement touchés pendant la pandémie.

Par ailleurs, la Chambre de commerce de Rimouski-Neigette déplore une hausse des taxes municipales entre 8 % à 10 % pour les édifices commerciaux évalués entre un et deux millions de dollars.

Selon le directeur général Jean-Nicolas Marchand, il s’agit d’une difficulté supplémentaire pour les restaurateurs qui doivent composer avec une importante pénurie de main-d’œuvre.

On est vraiment préoccupé. On a répertorié tous les commerçants et les édifices qui vont subir ça. On envoie des communications aux entreprises dès la semaine prochaine pour avoir leur feedback , précise M. Marchand.

La Chambre de Commerce et de l’industrie de Rimouski-Neigette a déjà fait des représentations à la Ville à ce sujet et poursuivra son travail.

Le marché de l’emploi se porte bien au Bas-Saint-Laurent

Malgré la rareté de main-d’œuvre qui continue de se faire sentir, plus de 80 % de la population âgée de 15 à 64 ans était active sur le marché de l'emploi en 2022.

Il s’agit d’une situation jamais vue depuis la première année du recensement régional en 1987, affirme l’économiste à la direction régionale de Services Québec pour le Bas-Saint-Laurent, Alexandre Gauthier-Belzile.

Cependant, depuis 2020, plus de 4000 postes sont à pourvoir chaque trimestre. Dans 40 % des cas, ces postes sont vacants depuis plus de 120 jours.

Les secteurs les plus touchés par cette rareté de main-d’œuvre sont les industries manufacturières, l’hébergement et la restauration.

Historiquement, quand on regardait le marché du travail, le déséquilibre était au niveau de l’offre de main-d’œuvre : des chercheurs d’emplois qui n’étaient pas capables de trouver des emplois ou qui n’avaient pas encore trouvé de poste qui leur convenait. La résultante de ça était le chômage ou la recherche d’emploi. Présentement, ce qu’on observe c’est un déséquilibre au niveau de la demande de main-d’œuvre , mentionne Alexandre Gauthier-Belzile.

À l'heure actuelle, selon l’économiste, 4200 personnes sont activement à la recherche d’un emploi au Bas-Saint-Laurent contre près de 4400 postes à pourvoir.

Avec les informations d’Isabelle Damphousse