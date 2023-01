Report de l’examen de l'OIIQ : réactions partagées en Estrie

Le rapport préliminaire dévoilé hier par le commissaire à l'admission aux professions sur l'examen de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec continue de faire réagir. Devant le nombre anormalement élevé d'échecs lors du dernier examen, le commissaire a recommandé de retarder le prochain test prévu en mars prochain. Dans le contexte, l'Ordre se donne jusqu'au 25 janvier pour analyser et répondre à la demande du commissaire.

Parmi ses recommandations, le commissaire indique aussi la nécessité de donner une deuxième chance aux étudiantes qui ont échoué à trois reprises l'examen.

Jeudi, par voie de communiqué, l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec ( OIIQ ) s'est dit conscient que cette situation crée une incertitude pour les étudiants, les établissements d’enseignement et le réseau de la santé.

Au Cégep de Sherbrooke, une soixantaine d'étudiants doivent passer cet examen en mars. Rappelons qu'en septembre dernier, 62 % des étudiants du Cégep ont échoué l'examen.

Le directeur général du Cégep de Sherbrooke, Éric Gagné, se dit rassuré des premières analyses de l'enquête et voit d'un bon œil le report de l'examen.

Ça serait très dommageable pour nos étudiants et étudiantes de les soumettre à une épreuve qui n'est pas validée, pour laquelle on n'a pas l'assurance qu'elle mesure vraiment ce qu'elle doit mesurer parce que l'impact auprès de ces jeunes-là est important. Il y a un impact au niveau de la réussite, financier, mais il y a aussi un impact sur l'estime de soi de ces jeunes-là.

Étant donné les résultats obtenus par les étudiants de l'établissement, Éric Gagné soutient que l'établissement avait manifesté son souhait d'analyser la situation.

« C'est un peu rassurant, parce que le commissaire arrive aux mêmes hypothèses que nous aussi on voulait étudier cet automne. Il y a peut-être un facteur pandémique, mais il y a peut-être aussi un enjeu au niveau de l'examen, de la validité de l'examen. » — Une citation de Éric Gagné, directeur général du Cégep de Sherbrooke

Du côté de l'Université de Sherbrooke, la directrice du programme de 1er cycle à l'École des sciences infirmières, Marie-Claude Jacques, n'abonde pas dans le même sens. Les résultats préliminaires de l'enquête du commissaire la surprennent.

Mme Jacques aurait souhaité la fin de l'enquête avant d'avoir des résultats. En ce moment, les 55 cégeps et universités qui offrent la formation en soins infirmiers sont sondés dans le cadre de l'enquête, notamment pour savoir si la pandémie a eu un effet sur les stages, les cours théoriques et pratiques.

« Moi, ma première réaction, ça été un peu la surprise qu'il sorte déjà des résultats préliminaires de l'enquête puisque nous-mêmes à l'Université de Sherbrooke, on n'a pas terminé de compléter un questionnaire assez exhaustif sur les effets de la pandémie sur notre programme. L'enquête n'est vraiment pas terminée. » — Une citation de Marie-Claude Jacques, directrice du programme de 1er cycle, l'École des sciences infirmières à l'UdeS

J'aurais préféré que l'enquête soit terminée avant et avoir des résultats et des recommandations basés sur des résultats complets. J'ai l'impression que ça va stresser les étudiants ce qui vient de sortir dans les médias. Là, il y a plein d'hypothèses, tout le monde essaie de trouver des explications, mais c'est préliminaire, le commissaire l'a dit lui-même. On va attendre la fin de l'enquête pour faire notre propre opinion et voir ce que l'on peut améliorer de notre côté , a t-elle dit.

Le commissaire a précisé émettre ces recommandations préliminaires dès maintenant puisque les convocations à l'examen de l'Ordre ont lieu la semaine prochaine, d'où l'urgence d'agir selon lui.

L'Ordre a besoin d'une semaine pour analyse les recommandations et explorer les différentes options. Il se donne jusqu'au 25 janvier pour transmettre sa réponse au commissaire.

Avec les informations de Marion Bérubé