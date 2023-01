Transport scolaire annulé dans le Nord-Est de l’Ontario

Au nom de la sécurité des élèves, le consortium des services aux élèves de Sudbury annule le transport scolaire dans les districts de Sudbury, Massey et Espanola. Cet avis touche également les communautés à l'est de Sudbury, comme Saint-Charles et Noëlville.

Les autobus continuent toutefois de circuler sur l'île Manitoulin.

Les conditions routières entraînées par les précipitations de la soirée précédente sont en cause.

Un peu plus à l'est, les autobus ne circulent pas non plus à Mattawa et Nipissing Ouest. Les Services de transport scolaire Nipissing-Parry Sound affirment que les routes sont toujours couvertes de neige, et les routes secondaires, encore plus.

Les écoles demeurent ouvertes.