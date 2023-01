De 30 à 45 centimètres de neige attendus dans la Péninsule d’Avalon

À Terre-Neuve, les résidents de la région de Saint-Jean et du sud-est de la Péninsule d'Avalon attendent une bordée de neige qui pourrait laisser entre 30 et 45 centimètres de neige d'ici samedi.

Les conditions vont commencer à se détériorer vendredi soir avec des vents du nord-est qui peuvent atteindre 70 km/h.

La neige commenceradans la nuit de vendredi à samedi et sera parfois forte. L'accumulation de neige sera variable et les quantités de neige les plus importantes surviendront en secteurs montagneux.

On recommande aux automobilistes qui le peuvent de retarder tout déplacement non essentiel.

Un avertissement de tempête hivernale est aussi en vigueur dans les secteurs nord et sud-ouest, mais les précipitations seront moindres, soit entre 15 et 30 centimètres.