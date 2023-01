Des citoyens se mobilisent pour éviter la fermeture de leurs casernes de pompiers

Au centre des aînés de Skead, dans le nord du Grand Sudbury, un groupe de femmes débat autour d’une table.

Nicole Everest, qui dirige les discussions, a d’ailleurs renoncé à sa randonnée habituelle de ski de fond.

L’heure est grave, estiment les cinq amies, déterminées à sauver la caserne de pompiers locale.

On est très surpris que la communauté n’ait pas eu une voix. On n’a pas eu une chance de résoudre les problèmes et de trouver des solutions , affirme Mme Everest, qui habite à Skead depuis plus d’une quinzaine d’années.

Ces résidentes de Skead dans le Grand Sudbury se sont donné rendez-vous au centre des aînés pour organiser une mobilisation citoyenne visant à éviter la fermeture de leur caserne de pompiers locale. Photo : Radio-Canada

La caserne de Skead est fermée depuis le début de 2022 après avoir subi d’importants dommages structurels.

Nicole Everest espérait que la situation ne serait que temporaire, mais en novembre dernier, elle apprenait qu’un cabinet-conseil recommandait à la Ville du Grand Sudbury de supprimer le bâtiment dans le cadre d’une grande fusion de 11 des 24 casernes de la ville.

Dans son rapport, la firme Operational Research in Health (ORH) indique que la distribution actuelle des casernes n’est pas équilibrée et que plusieurs d’entre elles n’ont pas suffisamment de personnel pour fonctionner adéquatement.

Le conseil municipal devait débattre de la recommandation en décembre dernier et décider s'il allait la mettre en œuvre ou non. Mais de nombreux élus ont vivement critiqué ORH ainsi que les hauts fonctionnaires de la Ville pour ne jamais avoir consulté la population ainsi que les pompiers eux-mêmes au sujet des fusions.

Aucune décision n’a donc finalement été prise sur le sort des casernes en attendant la préparation, par les fonctionnaires municipaux, d’un plan de consultation.

Le document, sur lequel le conseil municipal se penchera lors de sa réunion du 24 janvier, propose la tenue d’assemblées citoyennes dans toutes les communautés du Grand Sudbury qui seraient touchées par la fusion des casernes.

Cette caserne de pompiers du secteur Skead devrait être supprimée, suggère le cabinet-conseil britannique Operational Research in Health à la Ville du Grand Sudbury. Photo : Radio-Canada / Bienvenu Senga

À Skead, la possibilité d’une fermeture permanente de la caserne suscite de vives inquiétudes.

Mme Everest est préoccupée par de nombreux facteurs qui accroissent, à son avis, la possibilité d’accidents dans le secteur, dont la proximité d’une mine, mais également de l’aéroport, ce qui fait qu’il y a de nombreux avions qui survolent Skead à basse altitude.

Mais elle énumère aussi d’autres facteurs.

« Si on ferme la caserne des pompiers, ça va coûter plus cher pour l’assurance et nos taxes, certainement, ne seront pas réduites [...] Et puis, c’est une autre affaire qui est enlevée, puis une autre affaire qui est enlevée de la communauté. On ne peut pas continuer à être plus gros à Skead si on enlève tous les services qui sont donnés par la Ville. » — Une citation de Nicole Everest, résidente de secteur Skead dans le Grand Sudbury

Nicole Everest estime que la Ville devrait en faire plus pour recruter des pompiers volontaires. Photo : Radio-Canada

Dans la pièce adjacente, Marcel Beland prend part au café hebdomadaire des aînés, une activité sociale du centre.

Le sexagénaire à la retraite a été pompier volontaire pendant plus de 40 ans. Il a du mal à digérer la proposition qu’évaluent les élus.

« C’est une terrible gifle au visage des contribuables. On a fait de cette caserne quelque chose sur quoi on pouvait compter. On y a consacré notre vie. » — Une citation de Marcel Beland, pompier à la retraite

Le rapport d’ ORH recommande la fusion de la caserne de Skead avec celle de Garson, à une vingtaine de kilomètres de là. En approuvant cette proposition, les dirigeants des services d’urgences du Grand Sudbury démontrent qu’ ils s’en foutent simplement , estime M. Beland.

De Garson à Skead, c’est un trajet de 20 minutes en voiture, mais pas dans un camion de pompiers en plein milieu de la nuit et dans une tempête de neige. Personne ne peut me convaincre de ça [...] Il n’y a pas moyen de faire le trajet en 20 minutes, surtout si ce sont des pompiers volontaires. Il faut d’abord répondre au téléavertisseur et ensuite conduire rapidement pour se rendre vers la caserne , explique-t-il.

Marcel Beland est un ancien pompier volontaire du secteur Skead dans le Grand Sudbury. Photo : Radio-Canada

Une participation significative réclamée

Pour exhorter les élus à ne pas supprimer la caserne locale, le centre des aînés de Skead a lancé une pétition qui, jeudi après-midi, avait récolté un peu plus de 300 signatures.

Dès la fin du mois de février, les citoyens devraient pouvoir exprimer leurs inquiétudes soit de vive voix en participant à une assemblée citoyenne ou par l’entremise d’un forum en ligne qui sera créé pour l’occasion.

Cette résidente de Skead dans le Grand Sudbury signe une pétition pour réclamer le maintien de la caserne des pompiers locale. Photo : Radio-Canada

Après avoir lu l’ébauche du plan de consultation, Mme Everest dit toutefois craindre que la Ville ne se serve de ce processus pour justifier davantage la nécessité de faire des compressions.

Mon impression, c’est que la Ville veut venir nous voir pour nous dire pourquoi [elle] veut prendre la décision, pas pour nous demander comment on peut résoudre les problèmes , note-t-elle.

Matthew Walchuk (droite) est le représentant syndical des pompiers volontaires du Grand Sudbury. Photo : Radio-Canada / Aya Dufour

C’est une crainte qu’exprime aussi Matthew Walchuk du Christian Labour Association of Canada, le syndicat qui représente les pompiers volontaires du Grand Sudbury, dont les membres sudburois sont sans contrat de travail avec la Ville depuis 2019.

Il est important que nos membres aient une participation significative et non quelque chose sans profondeur. Nous aimerions voir une approche plus juste et équilibrée. En fin de compte, respectons les membres de cette communauté et laissons-les se faire leur propre idée [...] plutôt que de leur dire comment ils doivent voir les choses , indique-t-il.

Comment recruter?

Et les citoyens ont beaucoup à apporter, soutient Marcel Beland, surtout en ce qui a trait au recrutement des pompiers volontaires.

Il suggère entre autres que, pour optimiser les efforts de recrutement, la Ville fasse du porte-à-porte comme dans l’ancien temps au lieu de se fier uniquement à la publicité dans les médias et les bulletins communautaires.

Dans la même veine, Mme Everest n’est pas convaincue que la Ville du Grand Sudbury a fait son devoir pour trouver les candidats pour travailler .

La Ville rend [la formation] très très difficile , ce qui décourage des candidats potentiels, à son avis.

11 des 24 casernes de pompiers du Grand Sudbury devraient être fusionnées, selon la firme Operational Research in Health. Photo : Erik White CBC

Une nouvelle réglementation  (Nouvelle fenêtre) mise en place en 2022 en Ontario a rehaussé les exigences de certification des pompiers. Même les pompiers volontaires expérimentés ont jusqu’en 2026 pour passer les examens de la province.

Mais l’approche qu’adopte la Ville du Grand Sudbury pour les former est très rigide et ne reflète pas la nature des pompiers volontaires qui ont pour la plupart des emplois à temps plein ainsi que d’autres obligations personnelles, avance M. Walchuk.

Il aimerait voir plus de flexibilité .

Même son de cloche pour Marcel Beland.

« On a fait de la formation un emploi à temps plein en soi. Si je travaille de 9 h à 17 h du lundi au vendredi, j’aimerais passer une journée avec ma famille. » — Une citation de Marcel Beland, pompier à la retraite

Natalie Labbée est conseillère municipale à la Ville du Grand Sudbury. Photo : Radio-Canada / Yvon Thériault

La conseillère municipale Natalie Labbée, qui a déjà exercé les mêmes fonctions à Manitouwadge, souligne que les défis de recrutement des pompiers volontaires existent dans de nombreuses régions rurales.

Elle croit que les regroupements municipaux comme l’Association des municipalités de l’Ontario devraient faire valoir ces difficultés auprès des organismes de réglementation des pompiers comme la National Fire Protection Association en vue d’un ajustement des critères de formation.

Mme Labbée, qui est celle qui a réclamé un plan de consultation publique au sujet des casernes, espère que de nombreux citoyens y participeront .

René Lapierre est conseiller municipal à la Ville du Grand Sudbury. Photo : Radio-Canada / Yvon Thériault

Son collègue René Lapierre, qui avait voté contre la proposition le 13 décembre, est toujours d’avis qu’une réorganisation ne va pas affecter le niveau de réponse [des pompiers] .

La fusion des casernes vise seulement à refaire des bâtiments et les placer aux bons endroits , affirme-t-il.

Pour avoir longtemps travaillé dans les casernes comme ambulancier, l’élu est convaincu que plusieurs d’entre elles ne répondent plus aux normes, entre autres parce que la taille des véhicules d’intervention d’urgence n’a cessé d’augmenter au fil des années.

Le plan de consultation conçu par les fonctionnaires municipaux est tout de même une bonne stratégie, admet M. Lapierre, pour pouvoir expliquer un petit mieux qu’[une fusion des casernes] ne va pas changer le taux d’assurance chez eux et qu’on ne va éliminer aucun poste .

Lors de la réunion du 13 décembre, un fonctionnaire municipal avait expliqué qu’en établissant leurs tarifs pour les propriétaires de maisons, les compagnies d’assurance tenaient non seulement compte de la proximité des casernes de pompiers, mais aussi de la taille de leur personnel.

Dans un contexte de manque de pompiers, comme à Skead, il n’y aurait donc pas de différence significative, estime M. Lapierre.