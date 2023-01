Botté d’envoi réussi pour le « ballbecue »

Il y a tellement d’opportunités et de compagnies intéressées à notre produit qu’on est un peu inondés par les propositions d’affaires. Il va falloir prendre un petit recul là-dessus et évaluer ça lors de notre retour. Surtout les universités américaines ont un intérêt qui est très fort , souligne Stephan Genest, le président-directeur général derrière le produit. M. Genest se trouve présentement au Sports Licensing & Tailgate Show , un congrès qui regroupe diverses entreprises sportives.

Le Magogois a notamment rencontré l'entreprise CLC (Collegiate Licensing Company), ainsi que des représentants de la NFL, qui ont vraiment allumé sur notre projet et qui nous ont parlé d’un développement international avec l’Europe et les États-Unis.

Différentes équipes que nous avons rencontrées ici, comme Pittsburgh, Kansas City, les Dolphins, ont toutes porté un intérêt, et sont même allées voir la NFL pour dire "on veut ce produit-là, donc arrangez-vous pour avoir une licence avec eux , ajoute Stephan Genest.

Des ballbecues portant les logos de différentes équipes sportives pourraient ainsi éventuellement être produits et vendus dans les stades.

50 000 ballbecues... produits en Estrie

Si tout se déroule comme prévu, M. Genest et son équipe comptent fournir plus de 50 000 BBQ par année et ce, dès 2024.

D'ici là, une vérification légale du produit doit être effectuée dans le prochain mois. On va remplir une espèce de demande officielle à la personne qui nous a rencontrés, qui est devenue notre contact officiel avec la NFL , précise également Stephan Genest.

Malgré ces espoirs internationaux, l’entreprise a bien l’intention de continuer à fabriquer ses produits en Estrie.

Notre objectif, c’est d’avoir quand même un entrepôt dans le coin du Texas et d’envoyer tous nos BBQ déjà fabriqués là-bas, où ils vont être distribués un peu partout aux États-Unis. Mais la compagnie majeure qui fait affaire avec nous, qui est la seule dans le monde qui fait notre forme de ballon, c’est à Sherbrooke, c’est Verbom. On doit rester tout près de cette compagnie-là, qui va être notre fournisseur majeur pour la coquille du ballbecue , avance l'homme d'affaires.

Le ballbecue peut par ailleurs déjà être préréservé au Québec. Les précommandes québécoises devraient être prêtes vers le mois d’octobre, indique M. Genest. Un ballbecue coûtera environ 1500 $, ou 1800 $ avec les pièces pour le monter à l’arrière d’un camion.