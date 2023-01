Les infirmières toujours assujetties au temps supplémentaire obligatoire

Le recours au temps supplémentaire obligatoire (TSO) demeure un problème dans les hôpitaux de la Gaspésie, selon le Syndicat des infirmières, infirmières auxiliaires et inhalothérapeutes de l’Est-du-Québec (SIIIEQ).

C’est toujours un problème de temps supplémentaire obligatoire, et ce, depuis une dizaine d’années où on en est à l’apogée , commente le président du SIIIEQ , Pier-Luc Bujold.

Le président du SIIIEQ note toutefois des améliorations depuis un an, notamment avec les primes sur le temps supplémentaire à taux double et une prime de 400 $ pour le travail les fins de semaine.

Il s’agit de mesures temporairement mises en place par Québec, ce qui n’est pas suffisant selon M. Bujold. Il y a eu une meilleure répartition du temps supplémentaire avec ces incitatifs, mais ils ne sont pas pérennes, alors on va revenir à la case départ quand ils vont disparaître , affirme-t-il.

« C’est des améliorations diachylon parce que ça ne sera pas là à long terme. » — Une citation de Pier-Luc Bujold, président du SIIIEQ.

Des primes pour le temps complet

De son côté, le CISSS de la Gaspésie estime que le programme de primes a permis des ajouts, mais aussi de consolider les équipes.

L’organisation précise que les primes versées pour le recrutement et la rétention des infirmières auxiliaires, infirmières et inhalothérapeutes ont permis huit nouvelles embauches et 52 rehaussements à temps complet.

Le reste du personnel travaillait déjà à temps complet. Au total, le montant versé en primes atteindra 8 millions de dollars.

Avec les informations de Bruno Lelièvre.