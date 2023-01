L’Alberta nomme un panel pour examiner la gestion de la COVID-19

Nous avons tiré de précieuses leçons de la réponse du gouvernement de l'Alberta à l'urgence de santé publique [liée à la] COVID-19, a déclaré la première ministre Danielle Smith dans un communiqué. Il est important que nous appliquions ces leçons pour renforcer notre gestion de futures crises de santé publique, et les recommandations du panel seront essentielles pour ce faire.

La mission du panel sera d’examiner non seulement les décisions du gouvernement précédent, mais aussi les effets que celles-ci ont eus notamment sur les emplois, les enfants, la santé mentale et la protection des droits et libertés.

Dans un courriel, la porte-parole de Danielle Smith, Rebecca Polak, a indiqué que l'essentiel du travail du panel consisterait à documenter l'examen de la législation, des règlements et des arrêtés ministériels utilisés dans le cadre de la gestion de la pandémie, mais qu'il considérera aussi les soumissions publiques faites à travers le site web du gouvernement albertain .

Selon Danielle Smith, le panel recueillera virtuellement les commentaires des experts et du public, avant de fournir, d'ici le 15 novembre, un rapport final et des recommandations.

Huit experts choisis

Rebecca Polak a également précisé que le panel serait composé de huit membres ayant une gamme de compétences et d'expériences pertinentes.

Preston Manning n'a pas pu être joint immédiatement pour un commentaire au sujet du panel qu’il présidera.

Dans une tribune publiée jeudi par Postmedia, il a noté que la tâche spécifique du comité serait d'examiner les outils législatifs qui ont informé et autorisé la réponse du gouvernement de l'Albertaface à la COVID-19.

La porte-parole de la première ministre a indiqué par ailleurs que Preston Manning se retirerait de son rôle au sein de l'organisme à but non lucratif National Citizens Inquiry, qui compter mener sa propre enquête sur la gestion de la COVID-19 au pays, pour éviter tout conflit d'intérêt.

Preston Manning et Danielle Smith ont tous les deux critiqué les restrictions sanitaires imposées par le gouvernement de Jason Kenney telles que le port obligatoire du masque, ou encore les règlements concernant le vaccin anti-COVID.

La première ministre a remis en question l'efficacité de ces restrictions et a promis que de telles mesures n'auront plus lieu dans toute réponse future de la province face à la COVID-19.

Le NPD critique le budget consacré au panel

Le porte-parole du Nouveau Parti démocratique (NPD) en matière de santé, David Shepherd, a dit trouver préoccupant qu'à une époque où les familles albertaines ont du mal à joindre les deux bouts, la première ministre dépense 2 millions de dollars pour renforcer le soutien de sa base en vue des élections provinciales.

Il a qualifié la création du panel de nouveau cirque politique, et suggéré à la première ministre de mener plutôt une enquête publique sur la gestion de la crise sanitaire, qui, selon lui, serait plus indépendante.

Avec les informations de Janet French et La Presse canadienne