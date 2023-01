Les nids-de-poule de plus en plus nombreux sur la route 11, près de Bouctouche

Les nids-de-poule sont de plus en plus fréquentes sur les ponts de la route 11 près de Bouctouche. Plusieurs personnes ont subi de des dommages sur leur voiture. Un député rappelle que la province peut rembourses les dommages.

[Ces trous], c'est dur sur les autos. J’ai fait beaucoup de réparations sur mon auto cette année, ça m’a coûté près de 3000 $ , déplore Mai Arseneault, rencontrée à Cocagne jeudi.

es Cette femme fait partie des nombreuses personnes qui ont subi des dommages dus aux nids de poule sur les ponts de la route 11 à Cocagne, Bouctouche et McKees Mills.

Depuis quelques jours, en raison des changements de température, le problème s'est amplifié sur les routes.

Le député libéral Benoît Bourque a alerté le ministère des Transports concernant les nids-de-poule sur la route 11 près de Bouctouche. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Michel Corriveau

C’est très inquiétant parce que quand on est sur un pont, surtout sur la route 11 qui est une route relativement à haute vitesse. Quand on arrive à Cocagne et Bouctouche, il y a des portions en quatre voies, donc les gens vont conduire un peu plus rapidement, là ça devient un deux voies sur le pont, les gens vont une certaine vitesse et il n’y a pas de place , explique Benoît Bourque, le député de Kent-Sud.

Les gens qui empruntent ces ponts se disent préoccupés par l'état des routes. Il y a un gros trou sur la route 11 pas loin d’ici. Je suis sûr que le trou est ça de creux. Quand tu donnes le coup roue et si quelqu'un passe en avant, tu ne sais pas si tu vas avoir le temps, c’est dangereux. , raconte Rolande Savoie.

Même s'il s'agit d'un phénomène naturel et attendu, le député de Kent-Sud, a contacté le ministrère des Transports concernant la réparation de ces nids-de-poule, qui devait se faire jeudi.

Des remboursements possibles de la province

Les personnes dont les voitures ont été endommagées dans ce contexte peuvent présenter une demande de remboursement auprès du Ministère en téléphonant au numéro sans frais 1 833 384-4111. Appuyer le #1 pour parler à un représentant , a précisé Benoît Bourque dans une publication diffusée sur Facebook.

Je sais que par le passé, le ministère a remboursé des gens , a dit le député mercredi matin lors d’une entrevue à l’émission La Matinale.

Des réclamations ont aussi été refusées, prévient-il. Pour mettre toutes les chances de son côté, le député encourage les gens à prendre une photo du nid-de-poule — mais seulement si c'est sécuritaire de le faire — ainsi que des photos des dommages à leur véhicule, puis de garder les reçus .

Les dommages causés par les nids-de-poule font partie des plaintes les plus fréquentes que les députés reçoivent, a souligné Benoît Bourque.

M. Bourque a communiqué avec le ministère des Transports pour assurer le suivi des plaintes des citoyens. Le ministère a dit : écoutez, c'est pas qu'on ne veut pas faire les réparations, ce qui arrive c'est qu'il faut [...] attendre que la température et la météo soient appropriées.

Faut que ça soit sec, parce que si c'est pas sec, ça vaut rien de le faire , a déclaré M. Bourque. Il espérait que la météo soit suffisamment coopérative pour que les travailleurs routiers puissent boucher plusieurs de ces nids-de-poule rapidement.

