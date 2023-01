Shawinigan : évincés de leur logement à 80 ans

Les évictions sont de plus en plus nombreuses dans la région, soutient Infologis Mauricie et un couple d'octogénaires souhaite parler de sa situation afin de sensibiliser à ce problème. Dans les dernières semaines, ils ont appris qu'ils seront évincés du logement qu'ils occupent depuis 2005. Un appartement devenu avec le temps, leur «maison».

Après 17 ans à occuper leur logement situé sur la 1re rue de la Pointe à Shawinigan, Pierre Mercier et Thérèse Pagé ont reçu, tout juste avant les fêtes, un avis d'éviction. Âgés tous les deux de 80 ans, ils devront se trouver un nouveau chez-soi. Un mois après avoir reçu la lettre, le couple est encore ébranlé. Une épreuve qu'ils ne pensaient pas devoir affronter à ce moment de leur vie, nous dit Mme Pagé.

Pierre souvent il pleure, ça vient le chercher. C'est là que ce n'est pas drôle. C'est une catastrophe pour nous.

Assis à ses côtés, M. Mercier est inquiet pour la suite des choses. Surtout dans un contexte de pénurie de logements. Où est-ce qu'on va aller ? Qu'est-ce qui va nous arriver ? Aller en cour, ce n'est pas évident.

L'immeuble en question est situé sur la 1re rue de la Pointe à Shawinigan. Photo : Radio-Canada / Jean-François Fortier

À moins d'un revirement, les deux octogénaires, et les occupants des cinq autres logements devront quitter leur domicile en juin. Les propriétaires, basés dans la grande région de Montréal et qui ont acheté l'immeuble en août dernier, disent vouloir procéder à la subdivision des unités. Pourtant, rien ne laissait présager ce scénario lors de l'achat, selon Mme Pagé.

Ils ont visité et tout était beau. Ils nous ont dit : ne soyez pas inquiets, on ne vient pas rester ici, n'ayez pas peur. Alors nous, on a eu confiance qu'on allait rester encore ici quelques années.

Un phénomène qui prend de l’ampleur

Le couple compte se battre jusqu'au tribunal administratif du logement. Mais selon Infologis Mauricie, la loi permet encore aux propriétaires d'évincer des locataires pour des motifs de subdivision. Depuis le début de l'année, les dossiers d'éviction sont en hausse particulièrement chez les aînés selon la coordonnatrice de l’organisme, Claude Jalette.

On voit que depuis le retour des fêtes les appels liés à des évictions représentent à peu près 10 % et ça implique majoritairement des aînés. Les propriétaires veulent augmenter le prix du loyer et la façon de le faire c'est de subdiviser ou changer la vocation, faire un bureau par exemple.

Claude Jalette, coordonnatrice d'infologis Mauricie. Photo : Radio-Canada / Jean-François Fortier

Certains aînés sont toutefois protégés par la loi. Mais il faut être âgé de 70 ans et plus, demeurer à l'endroit depuis plus de dix ans et ne pas dépasser un revenu maximal d'admissibilité à un logement à loyer modique. Pour un couple comme M. Mercier et Mme Pagé, le revenu admissible est de moins de 30 000 $. Dans ce cas-ci, le couple dépassait de quelques milliers de dollars le revenu admissible afin d'être protégé. Ce que déplore M. Mercier.

Si je n'avais pas eu de pension de la STM et juste la pension du gouvernement, ils ne pouvaient pas nous évincer. À cause qu'on a un peu plus que le revenu minimum, il n'y a pas de protection.

Si le dossier se rend jusqu'au tribunal administratif du logement, les propriétaires, que Radio-Canada a tenté de joindre, devront démontrer le sérieux de leur projet.

Pour le moment, la Ville de Shawinigan soutient ne pas avoir reçu de demande de permis pour effectuer des travaux à cet endroit.

M. Mercier et Mme Pagé ont toujours espoir qu'ils pourront continuer à vivre dans le quartier où ils ont grandi.