Bagotville : Air Canada n’augmentera pas son offre de vols vers Montréal

C'est un seul vol aller-retour qui est offert quotidiennement, et ce, au minimum jusqu'à l'été prochain.

Radio-Canada a tenté d’obtenir une entrevue avec un représentant, mais en vain. La compagnie aérienne a transmis une communication écrite, mais elle ne commente pas les performances de ce marché.

Il est important de noter que nous continuons de rebâtir notre horaire de façon prudente et que notre capacité globale n’a pas encore atteint les niveaux d’avant la pandémie , a indiqué le transporteur.

La capacité des avions sera la même. Il n’est toutefois pas possible de savoir si cette diminution d’horaire est en lien avec la pénurie de pilotes.

Horaires chamboulés

Par le passé, jusqu’à quatre vols étaient offerts quotidiennement. L’offre actuelle complique notamment le quotidien de plusieurs personnes.

Certains travailleurs pouvaient auparavant partir pour Montréal et revenir le soir même à Saguenay. Ce n’est cependant plus possible.

Lorsqu'on doit changer, faire une connexion d'une ville à une autre, souvent, ça demande de rester un soir de plus à Montréal parce que ce n'est pas possible de passer d'une province à une autre la même journée , indique un client rencontré sur place.

Souvent, je dois annuler mes déplacements parce [...] les vols ne sont pas au bon moment ou ils sont complets. Ça m'est arrivé la semaine dernière. Je devais me rendre à Montréal pour le travail. Je n'ai pas pu me rendre parce que les vols étaient complets , ajoute un autre.

La présidente-directrice générale de la Chambre de commerce et d'industrie Saguenay-Le Fjord, Sandra Rossignol. Photo : Radio-Canada / Mélyssa Gagnon

De son côté, la Chambre de commerce et d'industrie Saguenay-Le Fjord suit le dossier de prêt. Elle constate également que l’offre n’est cependant pas la même que celle d’avant la pandémie.

La présidente-directrice générale, Sandra Rossignol, a d’ailleurs eu des rencontres avec le transporteur aérien. Des représentants d'Air Canada lui ont expliqué qu'ils font le choix d'offrir un vol par jour qui ne sera pas annulé.

On va quand même conserver un œil très aiguisé sur la connexion, le vol présentement. C’est important qu'on conserve des vols à Saguenay, c’est un marché prioritaire pour Air Canada , exprime-t-elle.

Elle propose par ailleurs d’étendre le programme de billets à 500 $ la clientèle d’affaires.

Avec les informations d'Annie-Claude Brisson.