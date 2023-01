Des aînés manifestent pour sauver la résidence Lions Place à Winnipeg de sa vente

Le rassemblement organisé par la Coalition pour le droit au logement visait à dénoncer le gouvernement du Manitoba qui a permis la vente de l'un des plus grands immeubles résidentiels sans but lucratif de la province à une entreprise de l'Alberta.

C'est honteux et déchirant, et tous les Manitobains devraient être profondément inquiets , a lancé une membre de la Coalition pour le droit au logement, Shauna MacKinnon.

Ce qui se passe ici à Lions Place se produit dans tout le pays, où de grandes sociétés d'investissement immobilier achètent des logements locatifs à bas prix, augmentent les loyers et déplacent les locataires incapables de payer ces loyers.

L' immeuble de 287 logements, situé sur l'avenue Portage entre les rues Furby et Langside, existe depuis 1982.

Il fournit des logements pour les personnes âgées de 55 ans et plus à faible revenu et est actuellement détenu par un organisme à but non lucratif, le Lions Housing Centres, un organisme dont le mandat est de fournir des logements aux aînés vulnérables.

La vente de l'immeuble est un sujet brûlant au sein des résidents du complexe d'habitation depuis qu'ils ont appris que l'établissement était sur le marché en juillet 2022.

Un comité de résidents a été rapidement formé et a fait pression sur le Lions Housing Centres pour l’inciter à trouver un autre organisme à but non lucratif pour gérer le bâtiment.

À la fin du mois de novembre, des notes ont été glissées sous les portes des résidents, les informant qu'une offre d'une entreprise basée en Alberta avait été acceptée.

Lors d'une réunion avec les résidents début décembre, le directeur général du foyer, Gilles Verrier, avait affirmé que plusieurs organismes à but non lucratif avaient refusé d'acheter le bâtiment parce que les loyers étaient trop bas.

Lions Place, un immeuble de 287 logements situé sur l'avenue Portage à Winnipeg, est l'un des plus grands complexes d'habitation sans but lucratif du Manitoba. Photo : Radio-Canada / Darren Bernhardt

Shauna MacKinnon déplore le fait que les personnes âgées vivant à Lions Place aient été mises dans une position où elles doivent se battre pour sauver leur logement .

Mme MacKinnon exhorte les gouvernements provincial et fédéral à préserver les logements sans but lucratif qui existent et à investir dans d'autres, à mettre en œuvre des règlements qui garantissent que les logements financés par l'État ne peuvent être vendus à des entreprises à but lucratif.

De plus, elle souhaite qu'il soit interdit à la Société canadienne d'hypothèques et de logement d'accorder des prêts hypothécaires à des sociétés qui veulent acquérir des bâtiments et déplacer les locataires à faible revenu.

Aucune action de la part des progressistes-conservateurs, déplorent les manifestants

Président du comité d'action des aînés à Lions Place et résident de l'endroit, Gerald Brown, a affirmé avoir envoyé des lettres à la première ministre du Manitoba, Heather Stefanson, sans recevoir de réponse.

Il dit avoir eu une réunion avec la ministre de la Famille Rochelle Squires et a voulu avoir d'autres rencontres avec le gouvernement.

Une seule réunion n'est pas suffisante , a-t-il lancé aux manifestants jeudi.

Le groupe a eu des discussions avec des représentants des libéraux fédéraux et provinciaux ainsi qu'avec le NPD provincial, souligne-t-il.

Le directeur général du foyer, Gilles Verrier, a dit à Radio-Canada jeudi devoir aller de l'avant avec la vente pour des raisons financières.

Il craint que le sort de cette résidence puisse aussi être réservé à d'autres, si les gouvernements n'aident pas les foyers à but non lucratif.

De son côté, la ministre des Familles du Manitoba, Rochelle Squires, dit qu'une annonce sera faite dans les prochains jours à ce sujet et s'engage à protéger les résidents d'une augmentation de leur loyer.

Avec des informations de Darren Bernhardt et d'Anne-Charlotte Carignan