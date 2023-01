Faute d’école française à proximité, 75 % des parents choisissent l’anglais à Halifax

Les statistiques démontrent qu’environ 75 % des élèves de la 9e année de [l’école] Mer et Monde ne poursuivent pas au CSAP en 10e année, ce qui est fort inquiétant pour une communauté francophone en croissance , indique Michel Collette, le directeur général du Conseil scolaire acadien provincial ( CSAP ).

Depuis quelques années, des regroupements de parents demandent une école secondaire sur la péninsule d’Halifax. L’École Mer et Monde, qui a ouvert ses portes en 2018, y est située. Elle accueille les jeunes de la maternelle à la 8e année.

Depuis 2020, les élèves qui arrivent à la fin de leur parcours à Mer et Monde doivent aller à l’École Mosaïque, un établissement secondaire situé à Dartmouth, de l’autre côté des ponts. C’est à une douzaine de kilomètres de l’École Mer et Monde, et des parents se plaignent que c’est trop loin.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget? Consulter sous forme de texte La distance entre l'École Mer et Monde et l'École Mosaïque

Si c'est à l'heure de pointe, ça prend vraiment longtemps , dit Jean-Philippe Bourgeois, père de deux enfants de l’École Mer et Monde. Si tu veux faire des activités parascolaires, des activités différentes, ça fait tellement de voyageage.

L’École Mosaïque est située dans les locaux qui hébergeaient autrefois une école privée anglophone qui a fait faillite. Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse a donc offert en 2019 le grand bâtiment de l’ancienne Newbridge Academy au CSAP .

Il est situé juste en face du Centre RBC , un complexe sportif moderne qui a ouvert en 2017 et comprend notamment un aréna et un terrain de football.

Malgré cela, il n’y a personne qui va choisir d’envoyer son enfant à l'École Mosaïque, c’est pas dans la communauté, c’est trop loin et c’est juste une option pas acceptable , insiste Jean-Philippe Bourgeois.

L'École Mosaïque, à Dartmouth en Nouvelle-Écosse, en décembre 2022. Photo : Radio-Canada

Les Haligoniens qui vivent sur la péninsule ont d’autres options pour faire instruire leurs enfants, dit-il, elles ne sont juste pas en français .

Ils se tournent donc vers le système anglophone. Notre plus jeune qui est en 4e année, elle revient de l’école en disant : mes amis veulent aller à Citadel High , affirme de plus M. Bourgeois, faisant référence à une école secondaire anglophone collée sur le centre-ville, à quelques minutes de marche de Mer et Monde.

Ce phénomène d’abandon de l’école en français s’observe aussi dans d’autres provinces où les francophones sont minoritaires. À Terre-Neuve, par exemple, des parents expliquaient le mois dernier à Radio-Canada que les besoins de socialiser exprimés par leurs enfants plus âgés et leur intérêt pour les activités parascolaires les incitaient à leur faire terminer leur scolarisation dans le réseau anglophone, après avoir fait leur primaire dans une école de langue française.

Pour des parents qui étaient opposés dès le départ à une école secondaire à Dartmouth, ce qui se passe à Halifax est différent. Les chiffres avancés par le CSAP ne font que confirmer leurs prédictions les plus sombres qu’ils répétaient depuis quelques années.

Citadel High est en plein coeur d'Halifax. (Photo d'archives) Photo : CBC

On savait nous, comme communauté de parents, dès le début, que si on n'avait pas une école dans notre communauté, que les familles feraient des choix pour continuer la scolarisation de leurs enfants dans la communauté , dit Caroline Arsenault, l’ancienne présidente de la Fédération des parents acadiens de la Nouvelle-Écosse. Ce choix, c’est l’école anglophone.

C'était un avis qu'on avait exprimé très clairement au moment des consultations tenues vers 2019, dit-elle. L'avis des parents avait été très clair, mais le conseil élu du CSAP à cette époque-là a pris une décision qui était carrément contraire à ce que les parents avaient exprimé comme désirs et besoins.

« Je ne sais pas si le conseil dans ce temps-là ne nous a pas crus quand on leur a dit que les élèves ne se rendraient pas à l'École Mosaïque. Bien maintenant, on voit que c'est la réalité. » — Une citation de Caroline Arsenault

Des parents sont encore amers, dit Caroline Arsenault. Un des sentiments dans la salle exprimés [mercredi] soir par les parents, c'était qu'il y en a plusieurs qui se se sont sentis trahis.

Caroline Arsenault (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Stéphanie Blanchet

Il y a beaucoup, beaucoup de familles qui sont choquées et il y a beaucoup, beaucoup de familles qui ont perdu complètement confiance dans le CSAP , va même jusqu’à dire Jean-Philippe Bourgeois.

Au conseil scolaire, on dit prendre des décisions basées sur des faits. On n'avait pas de chiffres concrets, vraiment avant septembre au sujet de l’École Mosaïque, a expliqué Michel Collette, le directeur général du CSAP . Une réflexion sur la rétention des élèves à Halifax s'est donc amorcée l'automne dernier, dit-il.

Le Conseil scolaire acadien provincial, qui gère 22 écoles francophones qui accueillent 6000 enfants et adolescents en Nouvelle-Écosse, a rencontré des parents mercredi soir afin de discuter d’options à court terme.

On a jugé prudent de faire une étude pour voir c'est quoi les options possibles. Et une étude de ce genre doit être ancrée dans une consultation avec la communauté, ce qui a eu lieu hier soir , a expliqué Michel Collette dans un entretien, jeudi.

Michel Colette est le directeur général du CSAP. (Photo d'archives) Photo : Gracieuseté : CSAP

Au sujet d’une potentielle école secondaire sur la péninsule, Michel Collette déclare qu’il existe des obstacles hors du contrôle du conseil scolaire. Dans une province en croissance et dans une ville, Halifax [...], une des villes au Canada qui connaît le plus grand taux d'augmentation de population, il y a des défis d'espace.

« Cette étude-là prend compte aussi le défi de manque d'espace, mais cherche vraiment à arriver avec des options. » — Une citation de Michel Collette, directeur général du CSAP

Le CSAP s’engage à être transparent, dit M. Collette. Cest certain qu'il y a des propositions qu'on explore, qu'on se rend compte que ce n'est pas possible. Elles vont quand même être présentées, avec un raisonnement de pourquoi ce n'est pas possible.

Les échanges de mercredi soir ont été constructifs, affirme Michel Collette. J’ai beaucoup aimé écouter les parents. J’ai vu des parents qui étaient engagés. J'ai vu des parents qui sont inquiets par rapport à leur communauté. [...] Je suis sorti de là vraiment touché par à quel point que la communauté cherche des solutions.

Ça m'encourage de voir qu'on encourage de voir des solutions immédiates , déclare Caroline Arsenault. Mais j'ai une crainte qu’il y ait quand même beaucoup de familles qui ont déjà fait le choix. Et j’ai déjà entendu une famille qui a déjà fait des démarches pour inscrire leur enfant à Citadel [High School] pour le mois de septembre.

Je pense qu'il y avait beaucoup d'options que les familles étaient prêtes à accepter, des concessions qu'ils étaient prêts à accepter, que c'était vendu comme une option temporaire , ajoute Jean-Philippe Bourgeois. Le CSAP nous a dit qu'il voyait une école secondaire sur la péninsule, mais que ces choses-là, ça prend du temps.

L'École Mer et Monde, à Halifax, en 2021. Photo : Radio-Canada / Jonathan Villeneuve

Les conseillers scolaires élus recevront à leur réunion du 25 février les conclusions de l'examen du CSAP . Ce qui a été discuté cette semaine avec les parents sera inclus, dit Michel Collette. Les conseillers se prononceront sur une solution d’ici la fin avril.

Certains parents attendent leurs conclusions avec beaucoup d'espoir. J'avais fait mon deuil de la possibilité qu'il continue son éducation en français , dit Caroline Arsenault à propos de son fils qui achève son parcours à Mer et Monde.

Elle espère que le conseil scolaire puisse les faire changer d'idée. Son rêve, ce serait, je pense, de continuer dans une école du CSAP qui lui offre une expérience scolaire qui se compare bien à ce que nos voisins et nos amis ont dans le système majoritaire , déclare-t-elle.

D’après le reportage de Catherine Morasse et avec des renseignements de Rebecca Martel