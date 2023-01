Un accord pour construire une station LRT à l’emplacement du marché Eau Claire à Calgary

La Ville de Calgary a annoncé jeudi avoir conclu un accord qui permettra de démolir le marché Eau Claire et de construire à la place une station souterraine de train léger sur rails (CTrain).

L’accord a été conclu entre la Ville et Harvard Developments, l’entreprise propriétaire d’une partie du terrain situé dans le sud-ouest de la métropole.

Il s'agit d'une station d'une importance cruciale le long du futur tracé de 46 kilomètres. Elle reliera les communautés du quartier Eau Claire et celles du quartier chinois, et les Calgariens à une partie précieuse de la ville , souligne Darshpreet Bhatti, le président-directeur général de Green Line LRT.

Selon les termes de l’entente, le marché Eau Claire restera ouvert jusqu'à la mi-2024. Après cette date, il sera remis à la Ville pour être démoli afin de permettre la construction de la nouvelle gare.

Les locataires avisés

La Ville et le promoteur du projet ont déjà rencontré cette semaine les locataires du marché pour les informer.

Bien que nous considérions cela comme une période d'optimisme et de revitalisation, nous comprenons également que cette initiative d'infrastructure nécessitera la fermeture et la relocalisation de plus de 50 commerces exerçant leurs activités au marché Eau Claire , souligne Rosanne Hill Blaisdell, présidente-directrice générale de Harvard Developments.

L’entreprise dit avoir acquis le terrain en 2004 en pensant à ce qu'il pourrait servir en plus de son usage initial. Cet accord, explique-t-elle, permet ainsi de remplacer le marché existant par un développement à usage mixte et axé sur le transport en commun.

L'été dernier, la Ville de Calgary a déterminé que seulement les entreprises Bow City Connectors et City Link Partners étaient qualifiées pour répondre à l'appel d'offres afin de construire la première section de la ligne verte du LRT.

Cette nouvelle ligne s’étirera sur une distance 18 kilomètres entre les quartiers Shepard, dans le sud-est, et Eau Claire, au centre-ville.

Les deux entreprises ont été invitées à passer à l'étape de propositions. Après l’évaluation des propositions reçues, la Ville annoncera le nom de l’entreprise retenue pour réaliser le projet d'un coût de 5,5 milliards de dollars.