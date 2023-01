Examen de l’Ordre des infirmières : des questionnements aussi dans la région

Alors que le commissaire à l'admission aux professions a soulevé des doutes mercredi dans un rapport d’étape sur l'examen de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ), des questionnements se faisaient déjà sentir sur le terrain au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Au Québec, le taux de réussite de cet examen a été historiquement bas pour les étudiants se présentant pour la première fois à cette épreuve, soit 51,4 %.

Dans la région, trois des quatre établissements collégiaux ont obtenu des résultats sous la moyenne provinciale. Il n’y a que le Cégep de Saint-Félicien qui a mieux fait avec un taux de réussite de 70 %.

On n’est pas tant surpris dans le sens qu'on savait qu'il y avait des défis à relever. L'examen de l'Ordre, il y a eu plusieurs modifications au cours des dernières années dans le style de questions et les sujets qui sont portés , a exprimé Justin Carrier, directeur adjoint aux études et à la vie étudiante au Collège d'Alma.

Le directeur adjoint des études au Collège d’Alma, Justin Carrier, croit que la pandémie a son rôle à jouer dans les piètres résultats. Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil

Dans son rapport, le commissaire à l'admission aux professions examine deux hypothèses pour expliquer les résultats : le contenu de l'examen et la formation des candidats.

Je ne pense pas qu'on puisse remettre en doute la qualité de la formation qui est offerte à nos étudiantes , a assuré Justin Carrier.

Le format de l'examen est également questionné.

Aussitôt que l'examen a été à choix de réponses, nous au Cégep, on a modifié la préparation, justement pour les préparer à bien répondre aux questions à choix de réponses , a partagé Cynthia Vallée, coordonnatrice du département de soins infirmiers au Cégep de Saint-Félicien.

La coordonnatrice estime aussi que la proximité des enseignants avec les étudiants est un facteur aidant.

Pour le moment, le commissaire recommande de reporter l'examen prévu en mars 2023. Comme l'enquête se poursuit, d'autres recommandations suivront.

Le dur parcours d’une étudiante

La réussite de l’examen de l’ OIIQ est essentielle pour obtenir le titre d’infirmière. En échouant, l’étudiant doit plutôt travailler comme candidat à l’exercice à la profession d’infirmière. C’est le cas d’Amélie Larouche qui est engagée à ce titre depuis plus d'un an en périnatalité à l'hôpital d'Alma.

J'ai fait des cours privés, j'ai acheté des formations, des livres, j'ai essayé de tout mettre de mon côté. La première fois, on se dit : "On va se reprendre la prochaine fois". La deuxième fois, bien là, ça commence à être plus stressant. Rendue au stade où je suis, il y a un deuil qui est fait par rapport à la profession , a-t-elle reconnu.

Amélie Larouche a bon espoir que l’examen soit modifié pour mieux convenir aux étudiants. Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil

En septembre dernier, elle a obtenu sa pire note et elle est loin d'être la seule. Elle croit que le contexte pandémique a joué un rôle.

L'apprentissage en ligne, ce n'est pas fait pour tout le monde, ce n'est pas toujours évident. Mais je ne pense pas que ça soit la majeure partie du problème par rapport à l'examen , a-t-elle poursuivi.

Amélie Larouche croit que le format de l’examen ne l’a pas favorisée.

L'examen est très long. C'est sur une période d'une journée en deux parties. [..] C'est impossible de se concentrer toute la journée à 100 %, ça dépend de nous et des choix de réponses que l'on va mettre , a-t-elle avancé.

D’après un reportage de Laurie Gobeil