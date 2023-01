La Fraternité des policiers ouverte à la police de proximité à une condition

Présent lors de la cérémonie d’assermentation et de passation des pouvoirs du nouveau directeur de la police de Montréal, le chef syndical Yves Francoeur a affirmé qu’il était ouvert à collaborer étroitement avec le nouveau directeur du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), Fady Dagher, au cours des prochaines années.

J’ai eu de bons commentaires au sujet du nouveau chef. Je le connais depuis longtemps. On a même travaillé ensemble au SPVM , a déclaré d’entrée de jeu le président de la Fraternité des policiers et policières de Montréal.

Bien conscient des intentions de Fady Dagher de développer une police de proximité dans la métropole comme à Longueuil, mais adaptée à la réalité montréalaise, M. Francoeur croit cependant que les conditions ne sont pas réunies pour faire des projets d’envergure dans la métropole.

On croit qu’il va réaliser très rapidement qu’il manque de policiers au SPVM . Cette réalité qui frappe nos effectifs va ralentir malheureusement les projets qu’il veut mettre en place , affirme le chef syndical.

« Présentement au SPVM , avec ce qu’on vit en matière de violence urbaine et de fusillades, on n’est pas en mesure de dégager des agents sur le terrain pour un modèle de police de concertation communautaire dans un avenir proche. » — Une citation de Yves Francoeur, président de la FPPM

Yves Francoeur, président de la Fraternité des policiers et policières de Montréal Photo : Radio-Canada

La semaine dernière, la Fraternité a dévoilé le décompte interne de ses membres : 1er janvier 2022 : 4401 policiers

31 décembre 2022 : 4366 policiers

11 janvier 2023 : 4356 policiers

Les départs à la retraite et les policiers qui quittent volontairement le service pour poursuivre leur carrière au sein d’autres organisations continueraient de perturber les rangs du SPVM .

Le gouvernement du Québec a annoncé 450 policiers supplémentaires en août dernier sur cinq ans. Aujourd’hui, on est 45 policiers de moins qu’à pareille date l’an dernier. On fait du surplace. Il faut d’abord travailler à rendre le SPVM plus attirant pour la relève , soutient M. Francoeur.

Le nouveau directeur est conscient de l'enjeu du recrutement

Lors de son allocution, le nouveau directeur de police a montré qu’il était bien conscient de cet enjeu, qui l’attend dans les prochains mois à la barre du deuxième service de police municipal en importance du Canada.

Il a d’ailleurs adressé une partie de son discours aux aspirants policiers qui pouvaient écouter en direct sur les réseaux de télévision nationaux son assermentation.

Oui, la vie est plus chère à Montréal. Oui, le travail est plus intense, plus complexe, plus médiatisé qu’ailleurs. Vous êtes plus exposés et challengés. Tout cela est vrai , a consenti le directeur Dagher.

Mais dans un élan de cœur de policier, il a interpellé la relève qui a eu l’audace de relever des défis.

Mais rappelez-vous [aspirants policiers] pourquoi vous vous êtes inscrits [en] techniques policières. J’imagine que vous vouliez faire une différence : protéger la population, combattre les criminels. C’est ici à Montréal, où se trouvent 72 % de la criminalité et des cas de détresse en santé mentale, que vous pouvez faire une différence, une très grande différence , a ajouté le nouveau chef du SPVM .

Au cours d’un point de presse après la cérémonie, Fady Dagher a déclaré qu’il comptait aller parler directement aux futurs policiers en cours de formation à l’École nationale de police du Québec située à Nicolet.