L’avenir de la Maison d’accueil pour les nouveaux arrivants à Saguenay est incertain

L'objectif était de regrouper sous un même toit plusieurs services pour les nouveaux citoyens, quelle que soit leur provenance. Or, il semblerait que le projet soit appelé à changer.

En septembre 2021, quelques semaines avant les élections municipales, la mairesse d’alors, Josée Néron, dévoilait les détails de la future maison d'accueil pour les nouveaux arrivants.

Saguenay accordait un montant de 285 000 $ sur trois ans pour mettre sur pied le projet. De son côté, la MRC du Fjord-du-Saguenay injectait 90 000 $ pour la même période.

Depuis, une nouvelle mairesse a été élue et l'ouverture se fait toujours attendre dans la Maison Price.

Mandat octroyé

Le Carrefour jeunesse-emploi avait été mandaté pour gérer cette installation, destinée à tous les nouveaux arrivants à Saguenay, qu'ils soient issus de l'immigration ou qu'ils proviennent d'ailleurs au Québec ou au Canada.

Bernard Belley, directeur général du Carrefour jeunesse-emploi Saguenay. Photo : Radio-Canada / Roby St-Gelais

La maison est presque prête à être employée, mais présentement, le protocole est suspendu , a indiqué Bernard Belley, directeur général du CJE Saguenay.

Les travaux à l'intérieur sont pratiquement terminés, mais selon l'organisme, les besoins pour ce type de service ont changé depuis l'annonce du projet.

Il y a une nouvelle stratégie d’attractivité de la main-d'œuvre qui est en train de se mettre en place, [...] et les acteurs la MRC , Ville de Saguenay se sont rendus compte qu’il y a plusieurs tables [...]. Ils sont en train de discuter avec le milieu pour voir quelle manière sera la plus optimale pour arrimer ces services-là , a-t-il ajouté.

La Maison d'accueil devait aider les nouveaux citoyens à s'intégrer dans leur milieu et mieux les outiller dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre. Bernard Belley soutient que l'annonce était justifiée à l'époque.

Je ne pense pas que c'était prématuré. Mais ça a bougé beaucoup. Il y a une accélération de la rareté de la main-d'œuvre [...]. D'ailleurs, on a eu un bilan migratoire positif dans la région, donc on pourrait dire que le plan a changé , croit-il.



Deux employés du CJE , qui étaient responsables de l'élaboration de la maison d'accueil, ont quitté le navire au cours des derniers mois.

Espoirs toujours vivants

L'Organisme communautaire anglais du Saguenay–Lac-Saint-Jean (ÉCO-02), qui aide les résidents anglophones, espère que la maison va quand même ouvrir ses portes, bien qu'aucune date ne soit prévue.

D'avoir une source d'informations comme la Maison Price où on sait que tout le monde va passer par là, ça aurait été la façon la plus facile et la plus efficace de rejoindre une clientèle cible, et en ce moment, qui est plus difficile à trouver , énonce Brigitte Bussières, directrice générale d’ÉCO-02.

« On souhaite ardemment que cette maison-là puisse ouvrir, que ce service-là puisse être offert, que ce soit facile dans la région d'identifier le point d'entrée pour les personnes qui arrivent dans la région. » — Une citation de Brigitte Bussières, directrice générale d’ÉCO-02

Le cabinet de la mairesse de Saguenay indique que le projet est toujours vivant et que les annonces se feront en temps et lieu.

Du côté l'Équipe du renouveau démocratique (ERD), le conseiller désigné Marc Bouchard et son équipe attendent des réponses de la mairie concernant l'avancement du projet.