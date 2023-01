L’Abitibi-Témiscamingue affiche l’un des pires taux de littératie au Québec

Selon des données récoltées par la Fondation pour l'alphabétisation, 58 % de la population de l'Abitibi-Témiscamingue âgée de 16 à 65 ans n'atteint pas un niveau suffisant pour comprendre des textes longs et plus complexes.

L’étude réalisée par l’économiste Pierre Langlois démontre que le Nord-de-Québec montre le pire taux de littératie au Québec, suivi de la Côte-Nord, de la Gaspésie et de l’Abitibi-Témiscamingue. Un résultat qui s’explique notamment par le faible taux de diplomation dans ces régions.

Dans les endroits où il y a de grandes industries manufacturières ou de ressources naturelles, l'attrait des emplois bien payés est tellement fort que ça enlève des étudiants qui auraient peut-être poursuivi leurs études au collégial , indique M. Langlois.

Une amélioration a cependant été constatée partout au Québec, alors que la moyenne provinciale est passée de 53 à 51,6 % de la population sous le niveau 3 du Programme pour l’évaluation internationale des compétences des adultes (PEICA).

Ce niveau correspond notamment à la capacité de comprendre des textes plus longs et denses, puis à en interpréter correctement le sens. Ou encore à effectuer des liens adéquats entre les différentes idées qu'il contient.

En Abitibi-Témiscamingue, ce taux est passé de 58,9 à 58 % entre 2016 et 2021. La MRC d’Abitibi-Ouest obtient le pire résultat de la région, avec 61,4 % de sa population sous le niveau 3 du PEICA, ce qui lui vaut également la cinquième place des pires MRC du Québec en matière de littératie.

L'Abitibi-Témiscamingue s’améliore moins vite que le reste du Québec sur le plan de la littératie. (Photo d'archives) Photo : iStock / demaerre

Un écart grandissant avec les grands centres

Si la région présente une hausse de près d'un point de pourcentage de son taux de littératie depuis la dernière étude, sa croissance s’est effectuée à un rythme plus lent que celle de l'agglomération de Montréal, par exemple.

Selon Pierre Langlois, l’écart entre l’Abitibi-Témiscamingue et Montréal serait en partie dû au faible taux de diplomation, mais aussi à la présence plus marquée des Premières Nations.

« Le taux de décrochage peut atteindre les 70 % dans certaines communautés autochtones. C’est un autre enjeu majeur. » — Une citation de Pierre Langlois, économiste et auteur de l'étude

La différence du taux de littératie sous le niveau 3 du PEICA entre l’agglomération Montréal et l’Abitibi-Témiscamingue est passée de 10,7 à 11,7 points de pourcentage. Le constat est le même pour l’écart entre le taux de la région et la moyenne québécoise.

Autrement dit, la région s’améliore moins vite que le reste du Québec sur le plan de la littératie.

Des pistes d’action concrètes

Selon Pierre Langlois, la meilleure façon d’améliorer le taux de littératie dans les régions du Québec est d’encourager les études collégiales.

Cependant, il ne s’agit pas de la seule piste de solution qui pourrait être étudiée. Pour le président du conseil d’administration de la Fondation pour l’alphabétisation, André Huberdeau, il est important de permettre aux travailleurs de poursuivre leurs apprentissages tout en étant à l’emploi.

« Je pense qu’en région, encore plus qu’à Montréal, c’est important d’impliquer le milieu des affaires. » — Une citation de André Huberdeau

André Huberdeau, président de la Fondation pour l'alphabétisation. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Dans le cas des régions riches en ressources naturelles, où la présence d’industries manufacturières est plus importante, il serait donc particulièrement bénéfique d’encourager la formation en continu, selon M. Huberdeau.

Si les gens prennent des emplois le plus tôt possible, ils vont finir par avoir de la difficulté à finir leur secondaire 5. À un moment donné, il va falloir les rattraper, ces gens-là, parce que tout le reste de leur vie professionnelle va être difficile , soutient-il.

Plusieurs ressources disponibles dans la région

En Abitibi-Témiscamingue, la Corporation concept alpha de Rouyn-Noranda est l’un des nombreux organismes à but non lucratif visant à favoriser l’alphabétisation de la population.

Comme l’explique Marcel Charest, ancien enseignant pour la Corporation concept alpha et membre du conseil d’administration, les ressources sont offertes à toutes et à tous.

J’ai enseigné à quelqu’un qui a été camionneur toute sa vie. Il avait des rapports à remplir, mais il n'était pas capable de le faire. C'était son épouse qui remplissait les rapports pour lui, mais quand elle est décédée, il a dû tout apprendre. C’est juste un exemple de ce que l’alphabétisation peut apporter , signale-t-il.

Marcel Charest, ancien enseignant pour la Corporation concept alpha de Rouyn-Noranda et membre de conseil d’administration de l’organisme. Photo : Radio-Canada / Guillaume Renaud

L’organisme de Rouyn-Noranda offre également des services de francisation, de même que des formations sur les outils numériques.

Des histoires touchantes

À La Sarre, le Centre de croissance d’Abitibi-Ouest valorise aussi particulièrement l’alphabétisation. Un mandat des plus importants, selon la coordonnatrice de l’organisme, Karine Bédard.

On a déjà eu une dame qui a pu reprendre contact avec sa petite-fille grâce à ces apprentissages-là. On a eu plusieurs histoires touchantes comme ça et on veut vraiment encourager les gens à venir nous voir. Il n’y a aucun jugement ici , fait-elle valoir.

Ailleurs dans la région, l’Association des projets éducatifs du Témiscamingue, à Ville-Marie, offre également des services d’alphabétisation. Il en est de même pour le Centre l’Horizon à Val-d’Or, ainsi que pour le Centre d’éducation des adultes La Passerelle, à Amos.