Les usagers des transports en commun devront s’armer de patience en 2023

Alors que les travaux de maintenance des lignes de transport en commun vont bon train, la Commission de transport de Toronto (CTT) prévient que les usagers feront face à davantage de perturbations « à court terme » liées aux fermetures de métro et autres déviations de tramways.

Cette année, les travaux de réparation des lignes de transport en commun torontoises entraîneront des dizaines de fermetures de métro et des déviations de tramways pendant les fins de semaine.

Ces créneaux horaires ont été privilégiés, car ils offrent une meilleure productivité aux équipes de maintenance : une fermeture du métro le week-end leur permet d'effectuer 50 heures de travail ininterrompu alors qu'elles ne disposent que d'une fenêtre de travail d'une heure et demie après la fermeture du service, chaque nuit.

Lors de leur réunion, jeudi, les commissaires de la CTT ont approuvé un plan visant à rendre ces travaux possibles au cours des 12 prochains mois. Le PDG Rick Leary a souligné que les réparations et modernisations diverses s'avèrent nécessaires pour maintenir le système en bon état de marche.

Une autre année chargée

La Ville prévoit de dépenser environ 800 millions de dollars pour remplacer des infrastructures vieillissantes.

M. Leary a indiqué que les travaux s'inscrivaient dans le plan de dépenses de 1,3 milliard de dollars de la CTT pour 2023, qui comprend également l'achat de nouveaux véhicules.

Les travaux seront légèrement accentués en 2023 , a précisé Fort Monaco, chef de l'exploitation et de l'infrastructure de la CTT. Il a mentionné que, cette année, les réparations et améliorations porteront surtout sur les voies de tramway plutôt que sur le métro, comme en 2022.

« Comme vous pouvez le constater, ce sera une autre année chargée [...] Pratiquement toutes les lignes seront touchées d'une manière ou d'une autre. » — Une citation de Fort Monaco, chef de l'exploitation et de l'infrastructure de la CTT

Quinze fermetures complètes sont prévues les fins de semaine sur la ligne de métro Yonge-University (ou ligne 1), et neuf fermetures complètes de la ligne Bloor-Danforth (ligne 2) sont programmées, aussi les fins de semaine.

En outre, les usagers de ces lignes devront composer avec 116 fermetures en début de soirée afin de donner aux équipes techniques plus de temps pour travailler.

Quant au tramway, des travaux sont prévus pour les lignes 501 Queen, 504 King, 506 Carlton et 512 St. Clair.

Deux douzaines de déviations nocturnes sont annoncées sur les lignes 501 Queen et 504 King, et 33 sont aussi prévues sur la ligne 510 Spadina, parmi la longue liste de perturbations de la CTT .

La plupart des travaux prévus sont liés au remplacement des rails, à la réparation des lignes électriques et à d'autres projets d'entretien. Certaines fermetures de métro planifiées en 2023 permettront également aux équipes d'installer le système de contrôle automatique des trains dans les stations les plus à l'est de la ligne Bloor-Danforth.

Au cours des dernières années, le métro a connu d’importants retards en raison de l'ancien système de signalisation, a expliqué le PDG Rick Leary, mais les travaux ont permis de rehausser l’offre de service sur Yonge et Bloor, s’est-il félicité.

« C'est fluide [avec] une meilleure circulation des trains. C'est un système plus sûr maintenant et le public le voit. » — Une citation de Rick Leary, PDG de la Commission de transport de Toronto

Une communication à améliorer

Julie Osborne, membre du conseil d’administration de la CTT , a toutefois demandé une communication plus claire avec les usagers au sujet des travaux et des retards qu'ils entraîneront.

Les irritants ponctuels doivent surtout s’accompagner d’un message positif, selon elle.

Il peut y avoir une certaine douleur à court terme, mais il existe un gain significatif à long terme , a fait valoir Mme Osborne.

D'après les informations de Shawn Jeffords de CBC