L’école Abbey-Landry de Memramcook certifiée Apple, une première en Atlantique

L'obtention de cette certification permet à l'école Abbey-Landry de collaborer avec un réseau mondial d'établissements scolaires.

Ce projet a pu être réalisé grâce aux campagnes de financement annuelles de la fondation de l’école alors que plus de 350 000 $ ont été amassés.

De plus, toutes les classes sont équipées d’Apple TV. L’école a aussi des claviers Apple pour tous. Ils disposent tous de ces nouvelles technologies gratuitement.

Des enseignants Apple Teacher

Depuis trois ans, la direction de l’école et le comité technologique travaillent à la formation du personnel et à l’intégration de l’iPad dans l'apprentissage et la pédagogie numérique.

Ainsi, 75 % des membres du personnel enseignant ont obtenu la mention « Apple Teacher », ce qui garantit qu’ils peuvent maintenant utiliser ces produits numériques efficacement.

Pierre Roy, directeur de l’école Abbey-Landry, explique que ses élèves s’épanouissent dans cette pédagogie numérique.

Ça devient une extension finalement, tu sais, tu as ton dictionnaire, ta calculatrice, tu as accès à tous tes outils de construction, de créativité, de partage, de collaboration et c’est ce que ça apporte, tout au bout des doigts finalement , explique-t-il.

Pierre Roy insiste sur l’éducation en ce qui concerne l'utilisation responsable de ces tablettes numériques. C’est vraiment quand on choisit que c’est le meilleur outil pour la tâche.

Le directeur Pierre Roy affirme que les élèves n'ont pas toujours accès à leur tablette et que celle-ci est utilisée lorsqu'il s'agit de l'outil le plus approprié pour une activité d'apprentissage. Photo : Radio-Canada / Sarah Claveau

Monique Boudreau, directrice générale du District scolaire francophone Sud, qualifie l’école qui accueille les jeunes de la région de Memramcook, Sackville et Dorchester comme un modèle et un centre d’innovation et d’apprentissage pour notre district scolaire, pour la province et même au niveau national .

Les élèves, le personnel et des membres de la communauté en ont profité pour souligner cette initiative lors d'une cérémonie officielle jeudi après-midi, au gymnase de l’école.

Un texte de Sarah Claveau