Des agents de sécurité patrouilleront dans la gare routière de Timmins

Le contrat, au coût de 55 440 $, a été attribué à la compagnie Neptune Security Services, de Mississauga, le plus bas soumissionnaire.

Cette mesure vise principalement à assurer une présence additionnelle sur les lieux tôt le matin et en fin de soirée afin d’assurer la sécurité aux alentours du terminal, de faire circuler les usagers [...] et d’avoir une personne supplémentaire présente lorsqu’il n’y a qu’un répartiteur en place , comme le précise le directeur des travaux publics, Ken Krcel.

La résolution a été approuvée lors de la première réunion de l'année du conseil municipal. Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

La maire de Timmins, Michelle Boileau, confirme que la sécurité du centre-ville est un enjeu qui refait souvent surface lors de ses échanges avec les résidents.

« On voit de plus hauts taux de crimes, des magasins au centre-ville qui se font rentrer dedans, donc ça met un peu un ton plus négatif sur le dialogue avec la Ville. » — Une citation de Michelle Boileau, maire de la Ville de Timmins

Des gens envisageraient même de déménager, selon la maire.

M. Krcel ajoute qu'il semble y avoir plus de flânage et de vandalisme à la gare. L’augmentation de la consommation d’alcool et de drogue sur les lieux est aussi source d’inquiétude.

Les agents de sécurité seront présents :

du lundi au samedi, de 5 h 30 à 10 h 00 et de 20 h 30 à minuit;

le dimanche, de 7 h 30 à 9 h 30 et de 15 h 30 à 17 h 30.

Un accueil favorable

Quelques usagers rencontrés sur les lieux ont exprimé leur accord avec la mesure.

C'est une bonne chose, ça aurait dû être fait il y a longtemps [...] Les gens ont peur d’aller dans le bus des fois, car il y a du monde qui se chicane , selon Gaston Gagnon.

Chris Kabrel abonde dans le même sens. Je connais quelqu’un qui s’y est fait voler et ça peut faire un peu peur d’entrer là. Je crois que c’est nécessaire , affirme-t-il.

Chris Kabrel approuve la présence d'agents de sécurité, mais se questionne sur leurs heures de travail; il craint que cela ne soit que pour empêcher les gens en situation d'itinérance de s'y réfugier. Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

Par courriel, Marc Despatie, directeur des communications au Collège Boréal , confirme n’avoir jamais reçu de plaintes à ce sujet. L’enjeu n’a jamais été soulevé, ni par les étudiants ni par les clients ou par notre personnel , tout en précisant qu'il appuie toute mesure visant à améliorer la sécurité du système de transport en commun .

Toutefois, certains conseillers municipaux, notamment Bill Gvozdanovic, ont exprimé des réserves en précisant qu’il s’agissait, selon eux, d’une situation qui devait plutôt être gérée par le Service de police de Timmins.

Avec les informations de Elsie MicClisse, Jimmy Chabot et Miguelle-Éloïse Lachance