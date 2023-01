Une Coupe du Monde de saut à saveur locale au Relais de Lac-Beauport

Après avoir fait vibrer familles et amis à distance, aux Jeux de Pékin, Lewis Irving, Miha Fontaine et Marion Thénault sont impatients de faire vivre à leurs proches l’expérience d’une Coupe du Monde.

Je suis vraiment contente de partager ça avec les gens que j’aime. Ils vont voir c'est quoi l'atmosphère des compétitions de saut. Je trouve qu’en vrai, c’est un monde totalement différent , se réjouit Marion Thénault.

Marion Thénault Photo : Getty Images / Ezra Shaw

À sa troisième saison sur le circuit de la Coupe du Monde, la Sherbrookoise de 22 ans est l’une des principales prétendantes au globe de cristal. Montée sur la deuxième marche du podium lors de la première épreuve de la saison, en Finlande, elle voudra certainement ajouter des médailles à sa collection, samedi et dimanche.

Même chose pour Lewis Irving qui avait manqué toute la saison de la Coupe du Monde, l’hiver dernier, en raison de blessures. J’ai fini troisième à Ruka et c’était ma première Coupe du Monde en 631 jours. La dernière que j’avais faite, j’avais aussi terminé troisième. On va essayer d’améliorer ça en fin de semaine , lance l’athlète de Québec.

Lewis Irving, le jeune vieux

Avec le départ à la retraite de certains vétérans et en l’absence des puissants sauteurs russes, le circuit de la Coupe du Monde a pris un virage jeunesse cette saison. Le calibre n’a toutefois pas baissé. On a une relève tellement forte et performante que si on regarde la moyenne des notes, c’est aussi élevé que l’hiver dernier , note Lewis Irving.

Lewis Irving aux Jeux olympiques de Pékin Photo : Getty Images / Lars Baron

Ce dernier côtoie d’ailleurs la plupart des meilleurs jeunes sauteurs de la planète quotidiennement à l'entraînement. De Miha Fontaine à Flavie Aumond, en passant par Émile Nadeau, Alexandre Duchaine et Victor Primeau, l’équipe canadienne regorge d’athlètes à peine majeurs qui, déjà, peuvent aspirer à des podiums internationaux.

Il y a beaucoup de ces jeunes-là dont je me souviens les premiers sauts sur la rampe d’eau à 5 ou 6 ans. De maintenant m'entraîner et compétitionner avec eux, c’est une motivation , relate Irving, le vétéran de l’équipe à 27 ans.

Je n’avais jamais eu dans ma carrière un aussi gros groupe d'entraînement pour me pousser. On est tous un peu en compétition à l’interne et c'est bon pour notre équipe. Tout le monde progresse très rapidement , décrit-il.

La fierté de Nicolas Fontaine

Nicolas Fontaine vivra une fin de semaine haute en émotion, car l’ex-champion du globe de cristal verra ses enfants Miha et Charlie compétitionner dans une même Coupe du Monde pour la première fois.

De plus, la majorité des athlètes qui représenteront le Canada s'entraînent sous son égide, à Lac-Beauport, depuis leur jeune âge.

Nicolas Fontaine (à gauche) et Steve Omischl, en 1999. Photo : La Presse canadienne / CHUCK STOODY

Quand j’ai pris ma retraite, je m’étais dit que je voulais développer la relève et rebâtir le Québec Air Force. Je ne l’ai pas fait tout seul, mais je trouve qu’on est en route vers cela , relate celui qui est aujourd’hui entraineur adjoint de l’équipe canadienne.