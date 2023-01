Le castor, animal emblématique devenu nuisible

Il ne se prend presque plus de castors, comparé à ce qui se prenait quand l'industrie de la fourrure était plus prospère , explique Pierre-Yves Collin, trappeur professionnel depuis plus de 40 ans.

Le trappeur Pierre-Yves Collin observe une hausse des cas problématiques provoqués par la présence de castors dans les cours d’eau qui bordent les routes ou les terres agricoles. Photo : Radio-Canada

La population de castors a donc bondi. Elle serait 10 fois plus importante qu’à l’époque de la Nouvelle-France. Une augmentation stimulée également par l’activité humaine, comme la surexploitation forestière qui a laissé la place aux jeunes feuillus, nourriture idéale du castor.

C’est ce qui explique qu’aujourd’hui ce grand rongeur peut devenir indésirable. Ses barrages peuvent parfois créer des inondations dans les champs de culture ou aux abords d'infrastructures routières.

Si on n’était pas intervenus aujourd’hui, le niveau d’eau aurait fini par atteindre la chaussée , explique Pierre-Yves Collin. Lui et son collègue Jean-Marc Couture ont été mandatés par le ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) et la MRC pour capturer deux castors qui ont construit sept barrages dans un cours d’eau qui traverse un champ de maïs et aussi un ponceau sous une emprise d’autoroute à Lévis.

Jean-Marc Couture et Pierre-Yves Collin, deux trappeurs professionnels mandatés pour capturer les castors dans un cours d’eau qui traverse une terre agricole et l’emprise d’une autoroute à Lévis. Photo : Radio-Canada

Si le castor construit tous ces barrages en travers d’un cours d’eau, c'est pour créer un étang qui le protège de ses prédateurs. Ces amoncellements de branches lui servent aussi de garde-manger pour y accumuler ses provisions.

L’agriculteur Dominique Côté a vu une partie de sa terre inondée par le ruisseau. Un débordement provoqué par les barrages de castors. Photo : Radio-Canada

« Si on les laisse faire, je ne pourrai pas cultiver ici l’an prochain! » — Une citation de Dominique Côté, agriculteur, Lévis

Pour capturer les castors, les trappeurs ont utilisé des pièges mortels. Ces pièges en X les tuent instantanément , explique le trappeur Pierre-Yves Collin. On ne peut pas relocaliser un castor. Il est trop territorial. Si on l'amenait ailleurs et qu’il y a d'autres castors à proximité, ils vont se mutiler. Ils vont tellement se battre qu'ils vont s'infliger des blessures, souvent mortelles. On capture donc ceux qui sont vraiment nuisibles.

Le castor est un travailleur acharné. Ce rongeur, qui peut demeurer jusqu’à une quinzaine de minutes sous l’eau, est capable de reconstruire rapidement un barrage démantelé. Photo : Shutterstock

Les trappeurs doivent tout de même s’assurer que chaque castor abattu soit récupéré pour la mise en valeur de sa peau et de sa chair. La fourrure, oui, elle vaut moins cher qu'avant, mais on la récupère. Les glandes vont être vendues, la peau va être vendue, on connaît des personnes qui aiment la chair de castor, qui vont la consommer.

« On ne va pas régler le problème uniquement par la capture ou le démantèlement de barrages. » — Une citation de Gaétan Fournier, spécialiste du piégeage et de la cohabitation humain-faune

Gaétan Fournier a été durant plusieurs années responsable de la gestion du castor sur le territoire de la réserve faunique des Laurentides, pour le compte de la Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq). Capturer le castor et démanteler ses barrages sont [des mesures] efficaces à court terme, mais ce ne sont pas des solutions durables , prévient-il.

Gaétan Fournier reconnaît l'étendue des dommages causés par les castors, mais il préconise la recherche et le développement pour apprendre à mieux cohabiter avec le rongeur. Photo : Fédération des trappeurs gestionnaires du Québec (FTGQ)

Dans la réserve faunique des Laurentides, nous avons mis en place des systèmes de prébarrage, qui visent à inciter le castor à construire son barrage sur cette structure. Nous avons pu démontrer qu’il est effectivement possible de cohabiter avec la colonie de castors, tout en s’assurant de maintenir l’écoulement de l’eau, et ainsi éviter d’inonder la route ou d'abîmer l’infrastructure routière en place.

Le principal défi de ces mesures préventives, c’est de favoriser la cohabitation avec le castor en diminuant les coûts et les irritants que sa présence peut entraîner.

Le castor est le seul animal à créer son propre habitat , rappelle Gaétan Fournier. En plus, un étang de castor contribue de façon significative à accroître la biodiversité du milieu environnant.