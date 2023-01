Pas d’ambulance disponible lors d’une attaque mortelle de chiens à Calgary

Services de santé Alberta accepte toutes les recommandations du Health Quality Council of Alberta (Conseil de la qualité des soins de santé de l’Alberta), sur la mort d’une Calgarienne de 86 ans en juin 2022 à la suite d’une attaque de chiens.

Betty Ann Williams a dû attendre 30 minutes avant l’arrivée des ambulanciers, un délai anormalement long. Elle a succombé à ses blessures peu de temps après son admission à l’hôpital.

Dans son rapport, le conseil détermine plusieurs facteurs qui ont contribué à cette longue attente. Le cas de Betty Ann Williams a initialement été classé par erreur comme ayant une priorité faible. Or, il n’y avait aucune ambulance disponible dans la région de Calgary pour des appels de faible priorité à ce moment-là.

Le centre des communications des Services médicaux d’urgence (EMS) manquait aussi de personnel cette journée-là et il y a eu une perturbation dans la communication entre l' EMS et le service de répartition de la Ville de Calgary.

Cela a pris 30 minutes 32 secondes entre le moment où l'incident est entré dans le système informatique et le moment où les ambulanciers sont arrivés sur place , explique Charlene McBrien-Morrison, présidente-directrice générale du conseil.

Selon les projections que nous avons faites, si l’incident avait initialement été classé comme étant une situation de vie en danger, le temps de réponse aurait été réduit à 14 minutes 26 secondes. Cela excède les temps cibles des Services médicaux d’urgence, mais s’en approche , conclut-elle.

Le directeur médical de l' EMS , Ian Walker, estime qu’il est impossible de savoir si un temps de réponse plus rapide des ambulanciers aurait permis de sauver la vie de Betty Ann Williams.

Il estime toutefois qu’il faut tirer des leçons de cet événement tragique. Services de santé Alberta accepte donc les 16 recommandations du rapport, qui concernent principalement les communications, affirmant que plusieurs sont déjà en train d'être mises en œuvre.

La police de Calgary est également ciblée par certaines recommandations sur le protocole de répartition des urgences. Elle dit procéder à une révision de sa réponse aux incidents concernant les Services médicaux d’urgence.

La police a par ailleurs mené une enquête criminelle sur les propriétaires des chiens à la suite de l’attaque, conclue l’automne dernier. À travers nos conclusions et nos discussions avec les procureurs de la Couronne, il a été déterminé que nous n’avions pas les éléments nécessaires pour déposer des accusations de négligence criminelle causant la mort à l’encontre des propriétaires des chiens , rappelle la police de Calgary dans un communiqué.

Un plan pour redresser le système ambulancier

Le ministère de la Santé et Services de santé Alberta ont présenté un plan, lundi, pour améliorer le temps de réponse des ambulances dans la province, en se basant sur les recommandations de deux rapports.

Il mise notamment sur l’augmentation de l’immigration et l’augmentation des places dans les collèges et les universités pour la formation d’ambulanciers, afin de trouver davantage d’ambulanciers. Plusieurs projets pilotes sont également en cours pour trouver des moyens de libérer plus rapidement les ambulanciers.

Le Nouveau Parti démocratique (NPD) de l’Alberta juge toutefois que ce plan arrive trop tard.

Nous sommes dans une crise et, comme on peut le voir dans le rapport du [conseil], la vie des Albertains est en danger. Toutefois, le Parti conservateur uni continue de faire des changements à la marge plutôt que de s’occuper des vrais problèmes , affirme le porte-parole en matière de santé du NPD , David Shepherd.