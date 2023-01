Il capte la naissance d’un éléphant de mer de la fenêtre de sa cuisine

Derek Sterling, membre bénévole du groupe Ecogardian, dit qu'il s’agit d’un des moments les plus mémorables de sa carrière comme naturaliste.

La naissance du petit s’est déroulée sur l’île Great Race Rock, près de Victoria. Des scientifiques surnomment la région les Galapagos du Nord en raison de l’abondance de sa faune diversifiée.

Rare vidéo de la naissance d’un bébé éléphant de mer Photo : Derek Sterling

Durant les mois d'automne et d’hiver, la région est animée par une cacophonie de sons d’animaux, explique Derek Sterling. Ça peut sembler drôle, mais on commence à reconnaître le son et l’émotion des éléphants de mer.

« Je surveillais cette femelle depuis un moment et j’ai remarqué qu’elle bougeait différemment. » — Une citation de Derek Sterling, membre bénévole du groupe Ecogardian

Les éléphants de mer sont des visiteurs fréquents du littoral de la Colombie-Britannique, selon Pêches et Océans Canada. Le mammifère marin peut atteindre une taille de 5 mètres et peser jusqu’à 2300 kg.