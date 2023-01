Actionmarguerite récompensé pour son cadre de travail sécuritaire

Une vingtaine d'employés étaient rassemblés dans l’établissement de Saint-Boniface pour la remise de la certification. C’est vraiment un travail chaleureux au cœur s’est fendu Ginette Castro, employée du service administratif.

Ginette Carlos aime dire du bien de son employeur. Photo : Radio-Canada / TREVOR LYONS

Le domaine de la santé, tout le monde va l’utiliser de sa naissance à la fin de vie. Dans tout ça, la sécurité des employés c’est quelque chose d’important , estime l’employée.

Pour la directrice générale d’Actionmarguerite, Micheline St-Hilaire, cette certification est une fierté et elle espère inspirer les autres établissements de soins. Ça permet d’avoir des employés qui se sentent sains et saufs et puissent offrir des services à la population que l’on dessert.

Micheline St-Hilaire est fière de la certification Safe work. Photo : Radio-Canada / TREVOR LYONS

Dévoués

Avec ce certificat, le vice-président de Safe Work Manitoba, Jamie Hall, pense que les employés seront davantage dévoués à leur métier.

Le site de présentation de Safe Work évoque aussi une possible réduction des primes de la Commission des accidents du travail au fil du temps ainsi qu’une aide financière pour améliorer la sécurité au travail.

Pour obtenir la certification, la candidature d’Actionmarguerite a dû passer devant un jury chargé d’évaluer plusieurs critères de sécurité au travail.